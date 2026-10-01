Рубио в октябре посетит Грецию: среди тем переговоров – война в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио 6–7 октября посетит Афины, где примет участие в шестом раунде Стратегического диалога между США и Грецией. Среди тем переговоров будут вопросы оборонного и энергетического сотрудничества, ситуация в Восточном Средиземноморье, а также развитие событий в Украине и на Ближнем Востоке.

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Об этом сообщает eKathimerini. Ожидается, что Рубио встретится с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом и премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.

Что обсудят США и Греция

Центральной частью визита станет шестой раунд Стратегического диалога США и Греции, начатого в декабре 2018 года. Стороны планируют обсудить, в частности, военные объекты и поддержку, которую Афины оказывают Соединенным Штатам в рамках Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве, а также более широкое взаимодействие в сфере безопасности.

Отдельное внимание может быть уделено энергетическим проектам и ситуации в Восточном Средиземноморье. В частности, речь идет о возможном расширении территориальных вод Греции к югу от Крита до 12 морских миль и возобновлении исследований морского дна для проекта Great Sea Interconnector.

Вашингтон выступает за недопущение напряженности внутри НАТО и поддерживает проекты энергетического соединения, одновременно продвигая экспорт американского сжиженного природного газа.

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Рубио обсудит Украину

Ожидается, что в ходе переговоров также будет обсуждаться развитие событий в Украине. Украинская тематика станет одной из частей более широкой повестки дня, в которую также войдет ситуация на Ближнем Востоке.

Кроме того, визит Рубио в Афины призван продемонстрировать прочность американо-греческих отношений и стать знаком поддержки посла США в Греции Кимберли Гилфойл.

Напомним, США и Дания достигли соглашения о безопасности Гренландии после споров вокруг будущего острова. Документ предусматривает укрепление безопасности в Арктике и Северной Атлантике.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что война в Украине завершится путем переговоров. По его словам, Дональд Трамп готов задействовать возможности США, если это поможет сблизить позиции Украины и России.

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