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Рубио пытается усилить контроль над Госдепом в контексте следующих выборов президента США – Reuters

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
453
Рубио пытается усилить контроль над Госдепом в контексте следующих выборов президента США – Reuters
Марко Рубио. Источник: U.S. Department of State

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил сотрудников Госдепартамента о возможности увольнения за неэтичное поведение и призвал чиновников не выходить за рамки своих полномочий. Он также усилил контроль за принятием решений и зарубежными поездками.

Предупреждение и призыв прозвучали еще на прошлой неделе, то есть до промежуточных выборов в США, отмечает Reuters, ссылаясь на собственные источники в Госдепартаменте. Впрочем, Рубио пытается усилить контроль над департаментом в контексте следующих выборов президента, предполагает агентство.

Что именно сказал Рубио

По словам источников агентства, Рубио предупредил подчиненных, что неэтичное поведение приведет к увольнению независимо от должности и связей служащего.

Также госсекретарь заявил, что все важные решения должны предварительно согласовывать – либо лично с ним, либо с его заместителем Кристофером Ландау.

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Предупреждение подчиненным Рубио сделал после отставки посла США в Греции Кимберли Гилфойл (это произошло еще в середине октября). Агентство напоминает, что Гилфойл якобы торговала возможностью доступа к высокопоставленным чиновникам администрации Трампа "в обмен на деньги, подарки и услуги". Бывшая телеведущая Fox News Кимберли Гилфойл когда-то была помолвлена с сыном Трампа. Но она отрицает обвинения в торговле доступом к чиновникам.

Кроме того, Рубио требует ограничить зарубежные поездки сотрудников. Теперь все такие командировки должны согласовывать в его офисе.

При чем здесь выборы

После поражения на промежуточных выборах и потери контроля над Конгрессом представители Республиканской партии начали дистанцироваться от администрации Трампа.

На этом фоне появлялись сообщения, что Рубио может покинуть команду Трампа, чтобы сосредоточиться на подготовке к президентским выборам 2028 года – в качестве потенциального кандидата на пост президента.

Одновременно у Трампа уже обсуждают кандидатуру возможного преемника Рубио на посту госсекретаря.

Рубио опровергает сообщения о том, что якобы планирует покинуть администрацию президента Дональда Трампа. Он утверждает, что намерен работать с нынешним главой Белого дома до окончания его президентского срока.

А вот свое возможное участие в выборах президента США в 2028 году он не опровергает и не подтверждает.

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