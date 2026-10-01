Рубио приказал иранской делегации покинуть США: всплыли громкие подробности переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио 28 сентября выдвинул требование, чтобы иранская делегация при ООН немедленно покинула США после того, как переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик. Катарские посредники пытались добиться дипломатического прорыва, однако стороны не были готовы идти на уступки.

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Еще утром в Белом доме рассчитывали на возможный прогресс в переговорах, однако уже к полудню стало ясно, что договориться не удалось. Об этом сообщило Axios со ссылкой на осведомленных собеседников.

Переговоры США и Ирана зашли в тупик

Катарские посредники пытались помочь сторонам добиться дипломатического прорыва, однако переговоры не дали результата. По данным собеседников Axios, ни США, ни Иран не были готовы идти на уступки.

Еще утром 28 сентября в Белом доме считали, что позже в тот же день в переговорах может произойти прогресс. Однако к полудню стало ясно, что переговоры зашли в тупик.

Рубио приказал иранской делегации покинуть США

По словам американского чиновника, вечером 28 сентября по приказу Рубио представительство США при ООН сообщило иранскому представительству, что делегация министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи должна немедленно покинуть Нью-Йорк.

Другой собеседник подтвердил, что США требовали от иранской делегации уехать. В то же время он отметил, что Арагчи и так должен был вернуться в Тегеран вечером в понедельник.

"Секретарь Рубио выдворил иранскую делегацию, которая задержалась дольше, чем было уместно. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН завершилась, поэтому им пора уезжать", — заявил американский чиновник.

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Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил, что лично он приближается к критическому моменту в войне с Ираном. В ближайшее время американский президент решит, возобновлять ли горячую фазу войны или нет. Трамп сказал, что не знает, к какому именно решению он больше склоняется.

– За три дня до этого глава Белого дома утверждал, что Иран якобы стремится как можно быстрее заключить соглашение, а Вашингтон открыт для возможности переговоров с Тегераном.

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