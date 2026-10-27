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Разведка Румынии обвинила Россию в координации диверсии возле оружейного предприятия: среди исполнителей гражданин Украины

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Разведка Румынии обвинила Россию в координации диверсии возле оружейного предприятия: среди исполнителей гражданин Украины
Румыния на карте. Иллюстративное фото. Источник: wallpapers.com

Разведывательная служба Румынии в понедельник, 26 октября, заявила о раскрытии диверсионной сети, которую координировала Россия. В Бухаресте считают, что эта группа несет ответственность за пожар, который произошел в сентябре на промышленном объекте в центральной Румынии рядом с государственным предприятием по производству оружия.

Об этом пишет Reuters. Румынские прокуроры, специализирующиеся на борьбе с организованной преступностью, заявили, что добиваются экстрадиции двух беларуских подозреваемых, задержанных в Германии, и одного украинца, задержанного в Польше. Всех троих подозревают в причастности к делу о поджоге.

Разведывательная служба сообщила, что все трое входили в сеть, которой руководила Россия. Координаторы определили для исполнителей цели, в частности "государственные и частные объекты по производству оружия, а также другие объекты, представляющие военный и промышленный интерес".

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Ситуация в Румынии

Румыния является членом Европейского Союза и НАТО, страна имеет общую сухопутную границу с Украиной протяженностью более 600 км. Президент Никушор Дан заявил, что Румыния является целью гибридной войны, которую ведет Россия с целью дестабилизации государств, поддерживающих Киев.

Год назад Польша и Румыния задержали 8 человек, подозреваемых в причастности к российскому плану отправки взрывоопасных посылок в Украину.

В этом месяце Дан обвинил Россию в эскалации атак на восточный фланг НАТО после серии ударов беспилотников по грузовым судам в Черном море. За последние 3 недели у берегов стран-членов НАТО – Румынии и Болгарии – были поражены как минимум 8 грузовых судов. Вследствие этих атак 34 моряка погибли или считаются пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черном море неподалеку от румынского города Констанца потерпело аварию и перевернулось коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских островов. На борту находились 13 членов экипажа, девятерых удалось спасти, один человек погиб, еще трое пропали без вести.

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