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Размером с бегемота: в Британии мужчина вырастил тыкву весом более 1,2 тонны и установил рекорд. Фото

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
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Размером с бегемота: в Британии мужчина вырастил тыкву весом более 1,2 тонны и установил рекорд. Фото
В Британии мужчина вырастил тыкву весом более 1,2 тонны. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В этом году самую большую тыкву в мире удалось вырастить мужчине из Великобритании. 65-летний Иэн Патон вписал свое имя в историю мирового садоводства, вырастив огромный плод весом 1257,99 кг.

Гигантский овощ оказался сопоставим по массе со взрослой самкой бегемота, а погрузчику, который его поднимал, потребовались максимальные усилия, чтобы справиться с весом. Об этом сообщает The Telegraph.

Труд без перерывов и невероятные темпы роста

По словам победителя, на уход за гигантом у него уходило от пяти до шести часов ежедневно в течение двух месяцев. Главный секрет успеха заключался в регулярном закапывании лоз для формирования мощной корневой системы.

Благодаря такому уходу тыква прибавляла в размерах около 40 см в день во всех направлениях. Рекордного результата удалось добиться, несмотря на летнюю жару, которая сильно осложнила условия выращивания в преддверии Хэллоуина.

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Этот сезон стал для Иэна Патона особенным. Ранее на протяжении 50 лет он занимался садоводством вместе со своим братом-близнецом Стюартом. За время совместной работы братья 10 раз становились чемпионами Европы и трижды завоевывали мировой титул. Однако в этом году Стюарт оставил выращивание гигантов, чтобы отправиться в путешествие по миру.

Главные болельщики и американские соперники

Особую радость британцу принесла победа над конкурентами из США. По словам Патона, среди американских овощеводов у него много друзей, а сам процесс выращивания гигантских тыкв – очень дружелюбное сообщество.

Главными помощницами и болельщиками садовода стали его внучки пятилетняя Этта и семилетняя Марта. Узнав об установлении мирового рекорда из сообщения в WhatsApp, девочки не скрывали своего восторга.

Размером с бегемота: в Британии мужчина вырастил тыкву весом более 1,2 тонны и установил рекорд. Фото

В Британии вырастили огромную тыкву. Источник: Solent News & Photo Agency/Simon Czapp

Размером с бегемота: в Британии мужчина вырастил тыкву весом более 1,2 тонны и установил рекорд. Фото

В Британии  вырастили тыкву весом более 1,2 тонны. Источник: Solent News & Photo Agency/Simon Czapp

Как писал OBOZ.UA, недавно 11-летняя Кира Касинец из Ужгорода установила мировой рекорд по скороречию. На сцене шоу "Украина ищет таланты" девочка наизусть продекламировала текст из 1328 слов и 2780 слогов за 7 минут 35 секунд.

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