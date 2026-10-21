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"Раскол в семье": Трамп-младший раскритиковал военную операцию США в Иране, устроенную его отцом – The Atlantic

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read3 мин
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"Раскол в семье": Трамп-младший раскритиковал военную операцию США в Иране, устроенную его отцом – The Atlantic
Президент США Дональд Трамп с сыном. Источник: Wikimedia Commons

Начатая президентом США Дональдом Трампом война против Ирана привела к расколу в его семье. В частности, действия главы Белого дома подверг критике его сын Дональд Трамп-младший.

Перед президентскими выборами 2024 года он публично заявлял, что его отец в случае победы убережет США от войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Atlantic.

Трамп-младший осудил начатую отцом войну против Ирана

Перед выборами 2024 года Дональд Трамп-младший убеждал американцев голосовать за своего отца, потому что тот, мол,"убережет Америку" от очередной войны на Ближнем Востоке.

"Помните, как они говорили, что Трамп втянет нас в полномасштабную войну с Ираном? Такие времена должны заставить нас всех осознать, как нам повезло с Трампом, его силой и решимостью", – писал он в апреле 2024 года после того, как Иран обстрелял Израиль ракетами и беспилотниками.

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За два с половиной года Трамп-старший все-таки втянул США в войну с Ираном – и его сын "этим не доволен".

"Трамп-младший неоднократно выражал свое несогласие с войной в Иране в частных беседах, сообщили нам два человека, которые непосредственно общались с ним об этом конфликте. Сын президента, по словам этих людей, выступал против войны с самого начала и дал понять отцу о своем несогласии. Он давно скептически относится к участию в зарубежных конфликтах, рассказали нам эти люди, и считал, что США не должны вступать в очередную войну на Ближнем Востоке", – пишет The Atlantic.

Издание добавляет, что Трамп-младший также был особенно близок с ныне покойным активистом-консерватором Чарли Кирком, который выступил против администрации Трампа из-за войны в Иране.

"Дон держал свое мнение по этому вопросу в секрете, поскольку он никогда бы публично не порвал со своим отцом из-за такого вопроса, но я не могу представить, чтобы кто-то, кто знает Дона, был удивлен его личными взглядами на этот счет", – рассказал журналистам близкий к Трампу-младшему собеседник.

Издание отмечает, что решение Белого дома объединиться с Израилем против Тегерана выявило углубление раскола в MAGA – не только из-за Ирана, но и из-за разных взглядов на то, что на самом деле означает "Америка превыше всего".

Этот раскол, пишет издание,  противопоставляет националистов, которые рассматривают  войны за рубежом как предательство  внутренних приоритетов, и "ястребов", утверждающих, что американскую силу нужно использовать более агрессивно против своих противников. Оба этих лагеря до сих пор сосуществовали, объединенные обещанием Трампа подтвердить силу Америки без затрат на большую войну, но конфликт с Ираном разрушил хрупкий баланс

"Дон-младший – самый ярый сторонник MAGA из всех", – цитирует The Atlantic собеседника, который беседовал с сыном президента США о его отношении к войне в Иране.

По данным издания, даже среди ближайших к президенту США членов его администрации были те, кто выражал личное несогласие с войной и возражал против присоединения к Израилю в его военной кампании. Среди них – вице-президент Джей Ди Венс.

"Другие, в том числе директор ЦРУ Джон Ретклифф и государственный секретарь Марко Рубио, скептически отнеслись к первоначальному заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в феврале о том, что операция по смене режима, особенно проводимая с воздуха, является хоть немного реалистичной", – говорится в материале.

Политическая цена для Трампа растет

Политическая цена, которую президент США Дональд Трамп платит за войну против Ирана, постоянно растет.

Согласно опросу Исследовательского центра Pew, проведенному в течение последнего месяца, 65% американцев не одобряют действия Трампа в отношении операции в Иране, поддерживают его в этом всего 33%.

Почти половина американцев ожидала, что конфликт затянется более чем на год – значительно дольше первоначальной оценки администрации, которая составляла примерно четыре-шесть недель.

"Экономические последствия усугубили политические последствия. Рост цен на газ, вызванный перебоями на энергетических рынках, оказывает давление на и без того напряженные бюджеты домохозяйств. Промежуточные выборы станут проверкой того, смогут ли республиканцы отстоять войну, против которой выступает многие избиратели, и в то же время убедить этих же избирателей, что администрация сосредоточена на их экономических проблемах. Кандидаты от республиканцев были вынуждены защищать войну с огромными затратами и неопределенным исходом, которую президент начал без одобрения Конгресса", – отмечает The Atlantic.

Издание добавляет, что частное несогласие Трампа-младшего является еще одним напоминанием о том, что сомнения по поводу войны не ограничиваются критиками президента. Это также указывает на более глубокое ощущение среди сторонников президента, что он предал ключевые предвыборные обещания: избежать  войн и сделать жизнь более доступной для рядового американца.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран изменил тактику атак на суда в Ормузском проливе. Подробности замысла Тегерана раскрыли в Reuters.

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