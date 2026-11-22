Уже не "Новороссия": в ISW указали на угрозы заявлений режима Путина о "русском Киеве"

81-летний пенсионер владеет огромным поместьем под Киевом и бизнес-империей: что известно о генерале из налоговой времен Януковича

Украинцы проиграли британским коммандос на соревнованиях по управлению дронами Drone Crucible в Германии

В Украине обсуждают ограничения для абитуриентов мобилизационного возраста: что известно

"Богу эта война не нравится": Охлобыстин, который звал россиян на "гойду" в Украину, внезапно прозрел

Этим специалистам готовы платить до 90 тыс. грн: какие профессии стали самыми прибыльными в Украине

Матч УПЛ завершился с историческим результатом. Видео

"Мой друг": Трамп снова опозорился из-за любви к Путину. Фото

Принц Гарри растрогал сеть благородным жестом во время встречи с ветераном войны в Украине. Фото

Под священным озером Титикака обнаружена таинственная древняя лестница