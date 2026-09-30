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Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы и взорвался в 50 км от Кишинева. Видео

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 2,3 т.
Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы и взорвался в 50 км от Кишинева. Видео
30 сентября российский БПЛА проник на территорию Молдовы.
Источник: Коллаж OBOZ.UA/ГУР МО Украины/Pexels

30 сентября российский беспилотник залетел на территорию Молдовы и взорвался вблизи населенного пункта Бренешть, примерно в 50 км от Кишинева. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом в Facebook сообщила молдавская полиция. Правоохранители отметили, что БПЛА упал и взорвался недалеко от дороги между населенными пунктами Иванча и Бренешть, после чего на место направили специализированные службы.

Что известно

Из-за инцидента движение транспорта временно перекрыли в обоих направлениях. Автомобили останавливают за пределами зоны безопасности, а водителям рекомендуют избегать этого участка и пользоваться альтернативными маршрутами.

На месте работают полицейские, обеспечивающие безопасность территории. Эксперты взрывотехнического отдела полиции должны осмотреть объект и установить все обстоятельства инцидента.

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Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы и взорвался в 50 км от Кишинева. Видео

Дрон впав за 50 км від Кишинева

Источник: Скриншот

Молдавская полиция призвала граждан не приближаться к неизвестным предметам или обломкам и в случае их обнаружения немедленно звонить по номеру 112.

Правоохранители пообещали сообщить дополнительные подробности после получения информации от своих сотрудников на месте происшествия.

Ранее дроны уже нарушали воздушное пространство Молдовы

Напомним, 18 сентября недалеко от Кишинёва упал и взорвался боевой дрон с взрывчаткой. В Министерстве обороны Молдовы подтвердили, что это был ударный беспилотник, однако его пролет военные не зафиксировали на радарах.

Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы и взорвался в 50 км от Кишинева. Видео

На околиці Кишинева впав і вибухнув дрон

Источник: NewsMaker

В ведомстве пояснили, что дрон не удалось обнаружить из-за его скорости и высоты полета. По словам пресс-секретаря Минобороны Марины Бутука, молдавские радары в настоящее время способны фиксировать объекты на высоте от 2 тысяч метров, а окончательные обстоятельства инцидента должны установить в ходе расследования.

Как писал OBOZ.UA, 24 сентября во время массированной атаки РФ на Украину несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы. Один из них упал в Флорештском районе, где правоохранители обнаружили следы взрыва и обломки БПЛА. Еще один дрон зафиксировали вблизи города Сороки, а молдавские пограничники сообщали о нарушении воздушного пространства со стороны беспилотников.

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