В середине сентября власти США раскрыли подготовку ряда покушений на российских оппозиционных деятелей, в числе которых Гарри Каспаров, Илья Пономарев и оппозиционный политик Иван Тютрин, основавший вместе с Каспаровым "Форум свободной России". Убийства готовила сеть российских спецслужб.

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Среди других потенциальных целей могли быть российский тележурналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза и башкирский активист Руслан Габбасов. Об этом сообщило издание El Mundo.

Что известно

По данным издания, ссылающегося на источники в окружении политиков, Гарри Каспаров, Илья Пономарев и оппозиционный политик Иван Тютрин, который вместе с Каспаровым основал независимую площадку российской оппозиции "Форум свободной России", в последние месяцы получили предупреждения от властей США и Литвы о подготовке покушений на них со стороны сети российских спецслужб.

Как должны были произойти убийства

Как говорится в публикации, Каспарова и Пономарева должны были убить в США, а третью жертву планировали зарезать или облить бензином и сжечь в Вильнюсе. Замысел заключался в том, чтобы "ликвидировать одного-двух диссидентов и заодно послать жесткий сигнал остальным", пишет издание.

Оппозиционеры получили предупреждение о подготовке покушений на них

Каспаров в 2013 году эмигрировал и поселился в Нью-Йорке. Американские власти летом сообщили Каспарову о подготовке убийства, после чего его взяли под особую охрану, рассказали источники в его окружении.

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По информации El Mundo, дальше всего российская сеть зашла в организации убийства Пономарева. Венесуэлец, проживающий в Бруклине, выполняя задание одного из участников сети – своего соотечественника Анхеля Эдуардо Кастро, сделал снимки двух объектов в Вашингтоне, связанных с тем, кого прокуратура США называет "жертвой №1". За убийство этого человека предлагалось 40 тысяч долларов, говорится в публикации. Мужчина сделал и отправил несколько фотографий и видео, но дал понять, что согласен делать фотографии, но не более того, пишет El Mundo. Тогда его попросили найти кого-то еще для убийства, следует из публикации на сайте Минюста США.

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Другие потенциальные жертвы

Еще одной потенциальной жертвой в США мог быть Кара-Мурза, пишет издание.

Также в Литве возможной целью российских спецслужб был Иван Тютрин. Часть 2024 года он находился под охраной, что совпало с периодом, когда, по данным американского расследования, начала действовать сеть российских спецслужб. В последние месяцы полиция обнаружила признаки того, что Тютрин вновь стал целью, пишет El Mundo. В публикации отмечается, что из материалов дела неясно, был ли именно он тем диссидентом, которого планировали убить в Литве.

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В списке возможных целей в Литве также числится Габбасов, выступающий за независимость Башкортостана. В 2025 году он обнаружил в своей машине устройство слежения, а весной 2026 года власти Литвы сообщили о предотвращении покушения на него.

Для планирования каждого этапа убийства использовались кодовые слова: выражение "измерить участок и снять размеры" обозначало предварительное наблюдение, а "строительство" – само убийство, говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Варшаве польское Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало 63-летнего украинца, которого подозревают в покушении на убийство представителя оборонной промышленности Украины. По данным следствия, мужчина заложил взрывное устройство под автомобиль потенциальной жертвы в Ирпене, однако механизм не сработал, после чего он сбежал в Польшу.

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