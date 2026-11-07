Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники

Блог

Виталий Шапран
Виталий Шапран

Член Украинского общества финансовых аналитиков

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe
Новости. Мир / Мнения
Time to read1 мин
759
Блог |

Российские власти снова грубо поступили с КНР

Российские власти снова грубо поступили с КНР
Диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Источник: Getty

На прошлой неделе чемезовский Минпромторг направил в Минфин рф список продукции для введения акциза на импортную сталь, что указывает на неизбежность введения этого налога. При этом 75-85% стали рф импортирует из Китая.

Одновременно Евразийская экономическая комиссия в очередной раз, теперь уже до 13 февраля 2027 года, продлила антидемпинговую пошлину в отношении грузовых шин, происходящих из Китая, на время проведения повторного расследования.

Очевидно, россияне стали очень часто использовать Евразийский экономический союз для проведения агрессивной торговой политики по отношению к КНР.

Интересно, когда же у официального Пекина лопнет терпение и путинской команде укажут на ее настоящее место на мировом рынке?

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
36,5 т.
Новое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNN
36,5 т.
Новое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNN
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
5,8 т.
Китай впервые подтвердил переговоры об исторической встрече Си, Трампа и Путина
5,8 т.
Китай впервые подтвердил переговоры об исторической встрече Си, Трампа и Путина
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
1,5 т.
В Минобороны Германии раскритиковали новые идеи Трампа по миру в Украине
1,5 т.
В Минобороны Германии раскритиковали новые идеи Трампа по миру в Украине

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:https://www.facebook.com/shapranv/posts/pfbid02FseGW7tyv2KdURrEFi54xkLFWKRKTMjy8NjmhxSSRrUyDdPewL2vneCvXiFnDSaDl
Похожие темы
РоссияКитай
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!