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"Россияне очень умные": Трамп ответил, связывает ли он возможную вспышку чумы в России с биологическим оружием

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 мин
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"Россияне очень умные": Трамп ответил, связывает ли он возможную вспышку чумы в России с биологическим оружием
Дональд Трамп пообщался с журналистами. Источник: Скриншот ролика YouTube-канала The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не считает вспышку легочной чумы в России биологическим оружием. В то же время американская администрация намерена более подробно разобраться в ситуации, поскольку окончательных выводов пока нет.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами. Видео его заявления опубликовано на YouTube.

Отвечая на вопрос, может ли вспышка чумы в России быть связана с биологическим оружием, Трамп сказал, что в Вашингтоне пока так не считают.

"Ну, мы так не думаем, и довольно скоро узнаем. Но мы так не думаем", — заявил президент США.

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Российская сторона уверяет, что ситуация находится под контролем. В то же время Трамп отметил, что подобные заявления уже звучали ранее в других ситуациях.

"Они очень компетентны, очень умны и говорят, что ситуация полностью под контролем. Такое уже говорили раньше по поводу других вещей, поэтому мы надеемся, что это так", — сказал американский лидер.

Журналист также напомнил Трампу о подобных случаях, которые происходили в России несколько лет назад, и спросил, напоминает ли нынешняя ситуация начало пандемии COVID-19 в Китае.

"Китай мало что говорил, и Россия тоже мало что говорит, но они утверждают, что очень хорошо всё контролируют", – ответил Трамп.

Президент США не подтвердил версию об использовании биологического оружия, но и не заявил, что вопрос полностью закрыт. Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо получить больше информации о ситуации.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Вашингтона пока нет достаточной информации, чтобы делать выводы о природе заражения чумой в России. В то же время он призвал Москву предоставить миру больше информации и не исключил, что ситуация может оказаться более серьёзной, чем сообщалось изначально.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь России после случая легочной чумы в Иркутской области. Это заявление прозвучало на фоне того, что российские власти и Минздрав РФ до сих пор не признали факт смерти человека от этой болезни, озвучив диагноз "пневмония неизвестной этиологии".

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