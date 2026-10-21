Россия освободила американца, похищенного из Изюма и осужденного: что известно о Стивене Габбарде

Россия освободила 74-летнего американца Стивена Джеймса Габбарда, которого похитили из его дома в Украине после полномасштабного вторжения и приговорили к шести годам лишения свободы. Диктатор Владимир Путин распорядился освободить мужчину, которого российская сторона обвинила в наемничестве на стороне украинских вооруженных сил.

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По сообщениям российских СМИ, Габбард готовится вернуться в Соединенные Штаты. Освобождение произошло на фоне визита специального посланника президента США Стива Виткоффа в Россию и переговоров о прекращении войны в Украине.

Что известно о Стивене Габбарде

Стивен Джеймс Габбард родом из городка Биг-Рапидс в штате Мичиган, США. Он много путешествовал по миру, в частности жил в Японии и на Кипре, где познакомился с украинкой по имени Инна. В 2014 году они переехали в Изюм в Харьковской области. Габбард зарабатывал на жизнь преподаванием английского языка и, по имеющейся информации, не говорил ни на украинском, ни на русском. Его сестра Фокс Габбард вспоминала, что в последний раз общалась с братом в сентябре 2021 года.

Когда начались боевые действия, американец пытался уехать из Изюма, однако 2 апреля 2022 года попал в плен к российским оккупантам. Они обвинили его в работе на Украину и заявляли, что он якобы вступил в ряды территориальной обороны Изюма, прошел обучение, получил оружие и ежемесячно зарабатывал 1 тысячу долларов за участие в обороне страны.

Габбарда незаконно заключили в тюрьму и содержали как минимум в пяти разных местах лишения свободы. В октябре 2024 года его приговорили к почти семи годам лишения свободы по обвинению в "наемничестве".

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В январе этого года Государственный департамент США заявил, что американец был задержан незаконно, а обвинения против него сфабрикованы.

По свидетельствам бывших украинских пленных, которым удалось вернуться из российского плена, Габбард подвергался издевательствам и пыткам. Игорь Шило, который находился с американцем в одной камере, рассказывал о бесчеловечных условиях содержания и случаях, когда мужчин жестоко калечили.

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Что известно об освобождении Стивена Габбарда

Стивен Джеймс Габбард уже готовится сесть на рейс в Соединенные Штаты.

Вашингтон настаивал на том, что 74-летнего уроженца штата Мичиган незаконно задержали и приговорили к шести годам лишения свободы.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в Овальном кабинете, что попросил Путина освободить американца перед поездкой Виткоффа в Санкт-Петербург.

"Я долго с ним разговаривал. Я попросил его освободить его. Посмотрим, что будет", – сказал Трамп.

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Уиткофф прибыл в Россию на переговоры с Путиным

В среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. Стороны должны были обсудить мирные переговоры по Украине и двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Утром Виткоффа встретил в международном аэропорту Пулково специальный посланник Путина по инвестициям Кирилл Дмитриев.

Зять Трампа Джаред Кушнер, который также участвует в мирных переговорах по Украине, не сопровождал Виткоффа во время последнего визита в Россию из-за гриппа. Некоторые СМИ сообщали, что он может присоединиться к переговорам с Путиным посредством видеосвязи.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о текущих отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, о компромиссах, предложенных Вашингтону, и о тревожных действиях со стороны американских партнеров. По словам главы государства, давление на Киев перешло из формата предупреждений в плоскость реальных действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Кремль активно настаивает на проведении трехстороннего саммита с участием США, России и Китая. Таким образом Москва пытается позиционировать себя как равноправного международного субъекта.