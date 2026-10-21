Россия освободила американца, похищенного из Изюма и осужденного: что известно о Стивене Габбарде

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась сумма"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в УкраинеВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаКого в Украине оставят без бронированияКого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важныхГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявления"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявленияНа фронте погиб Кирилл "Акуратный" – один из первых украинских блогеров: чем он известенНа фронте погиб Кирилл "Акуратный" – один из первых украинских блогеров: чем он известенВ лесу на Львовщине заметили "инопланетный" гриб: как он выглядит и съедобен ли он. ФотоВ лесу на Львовщине заметили "инопланетный" гриб: как он выглядит и съедобен ли он. Фотоатака шахедовРоссия атаковала Украину крылатыми ракетами и 186 БПЛА, силы ПВО сбили 150 целей: есть последствия в областях

Россия освободила американца, похищенного из Изюма и осужденного: что известно о Стивене Габбарде

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
1,6 т.
Россия освободила американца, похищенного из Изюма и осужденного: что известно о Стивене Габбарде
Габбард готовится вернуться в Соединенные Штаты

Россия освободила 74-летнего американца Стивена Джеймса Габбарда, которого похитили из его дома в Украине после полномасштабного вторжения и приговорили к шести годам лишения свободы. Диктатор Владимир Путин распорядился освободить мужчину, которого российская сторона обвинила в наемничестве на стороне украинских вооруженных сил.

По сообщениям российских СМИ, Габбард готовится вернуться в Соединенные Штаты. Освобождение произошло на фоне визита специального посланника президента США Стива Виткоффа в Россию и переговоров о прекращении войны в Украине.

Что известно о Стивене Габбарде

Стивен Джеймс Габбард родом из городка Биг-Рапидс в штате Мичиган, США. Он много путешествовал по миру, в частности жил в Японии и на Кипре, где познакомился с украинкой по имени Инна. В 2014 году они переехали в Изюм в Харьковской области. Габбард зарабатывал на жизнь преподаванием английского языка и, по имеющейся информации, не говорил ни на украинском, ни на русском. Его сестра Фокс Габбард вспоминала, что в последний раз общалась с братом в сентябре 2021 года.

Читайте также
Сергей НаумовичСергей Наумович
19,8 т.
Пора выставить миру счет за Будапештский меморандум
19,8 т.
Пора выставить миру счет за Будапештский меморандум
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
3,0 т.
В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото
3,0 т.
В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото
Даниил БорщДаниил Борщ
2,4 т.
Назначенцы Трампа требовали от агентства по кибербезопасности тайно взломать машину для голосования: всплыли громкие подробности
2,4 т.
Назначенцы Трампа требовали от агентства по кибербезопасности тайно взломать машину для голосования: всплыли громкие подробности

Когда начались боевые действия, американец пытался уехать из Изюма, однако 2 апреля 2022 года попал в плен к российским оккупантам. Они обвинили его в работе на Украину и заявляли, что он якобы вступил в ряды территориальной обороны Изюма, прошел обучение, получил оружие и ежемесячно зарабатывал 1 тысячу долларов за участие в обороне страны.

Габбарда незаконно заключили в тюрьму и содержали как минимум в пяти разных местах лишения свободы. В октябре 2024 года его приговорили к почти семи годам лишения свободы по обвинению в "наемничестве".

 

Россия освободила американца, похищенного из Изюма и осужденного: что известно о Стивене Габбарде

Стивен Габбард. Источник: Росмедиа

В январе этого года Государственный департамент США заявил, что американец был задержан незаконно, а обвинения против него сфабрикованы.

По свидетельствам бывших украинских пленных, которым удалось вернуться из российского плена, Габбард подвергался издевательствам и пыткам. Игорь Шило, который находился с американцем в одной камере, рассказывал о бесчеловечных условиях содержания и случаях, когда мужчин жестоко калечили.

Что известно об освобождении Стивена Габбарда

Стивен Джеймс Габбард уже готовится сесть на рейс в Соединенные Штаты.

Вашингтон настаивал на том, что 74-летнего уроженца штата Мичиган незаконно задержали и приговорили к шести годам лишения свободы.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в Овальном кабинете, что попросил Путина освободить американца перед поездкой Виткоффа в Санкт-Петербург.

"Я долго с ним разговаривал. Я попросил его освободить его. Посмотрим, что будет", – сказал Трамп.

Уиткофф прибыл в Россию на переговоры с Путиным

В среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. Стороны должны были обсудить мирные переговоры по Украине и двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Утром Виткоффа встретил в международном аэропорту Пулково специальный посланник Путина по инвестициям Кирилл Дмитриев.

Зять Трампа Джаред Кушнер, который также участвует в мирных переговорах по Украине, не сопровождал Виткоффа во время последнего визита в Россию из-за гриппа. Некоторые СМИ сообщали, что он может присоединиться к переговорам с Путиным посредством видеосвязи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о текущих отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, о компромиссах, предложенных Вашингтону, и о тревожных действиях со стороны американских партнеров. По словам главы государства, давление на Киев перешло из формата предупреждений в плоскость реальных действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Кремль активно настаивает на проведении трехстороннего саммита с участием США, России и Китая. Таким образом Москва пытается позиционировать себя как равноправного международного субъекта.

Похожие темы
Война в УкраинеОбмен пленнымипленныеРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ПутинСтив УиткоффСтив Уиткофф
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники