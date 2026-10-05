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Россия нашла "нацистов" в странах Балтии: Генпрокуратура РФ заявила о необходимости защищать "национальные интересы" в Литве, Латвии и Эстонии. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Генпрокуратура РФ
Генпрокуратура РФ похвасталась тем, что обвинила латвийских, литовских и эстонских деятелей в "нацизме". Источник: росСМИ

Россия официально обвинила "прибалтийских националистов" в пособничестве военным преступлениям нацистской Германии во время Второй мировой войны. По версии Генеральной прокуратуры РФ, в этом виновен ряд латвийских, литовских и эстонских организаций. 

Соответствующее сообщение пресс-служба Генпрокуратуры распространила 5 октября. "Судом установлен факт, имеющий юридическое значение", – заявили в Кремле.

Спикер ведомства добавила, что это "важно для сохранения исторической памяти и пресечения фальсификаций истории" (чем, собственно, Россия и занимается), а также для "защиты национальных интересов" РФ.

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Отметим, что решение вынес Тверской районный суд Москвы. Пособниками нацистов после изучения архивных документов он назвал организации "Омакайтсе", "Айзсарги", "Литовский фронт активистов", "Перконкрустс", "Союз литовских националистов" и 13 отдельных деятелей. Тем самым суд удовлетворил требования прокуратуры.

Что предшествовало

В августе тот же самый Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию "пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа".

Кроме того, РФ обвиняет страны Балтии в якобы нарушении прав русскоязычных жителей и готовит иск в Международный суд ООН

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что определение "гибридные" для атак страны-агрессора РФ не соответствует действительности. Европейские политики должны перестать использовать этот термин и называть вещи своими именами, то есть говорить о "террористических атаках" и "диверсиях". Более того, системность таких действий Кремля фактически означает "своеобразную войну", сказал Цахкна.

– По данным Bloomberg, НАТО разрабатывает стратегию оперативного отражения возможной атаки России на восточный фланг Североатлантического альянса. План предусматривает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями, в частности дронами, системами с минимальным участием людей и искусственным интеллектом.

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