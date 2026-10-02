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Россия увеличивает военные расходы: в Bloomberg объяснили, к чему готовится Путин

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read3 мин
icon 2,8 т.
Россия увеличивает военные расходы: в Bloomberg объяснили, к чему готовится Путин
Владимир Путин

Россия планирует в 2027 году потратить на военные нужды 17,1 трлн рублей, или около 205 млрд долларов. Это более чем на 40% превышает объем расходов, заложенный на 2026 год, и почти на 380% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным агентства, такие бюджетные планы свидетельствуют о том, что Кремль рассчитывает на длительное продолжение войны в Украине.

В то же время в ближайшие годы Москва не планирует существенно сокращать финансирование армии. В 2028 году на военные нужды, по прогнозам российских чиновников, предусмотрено 16,6 трлн рублей, а в 2029-м — 16,3 трлн рублей.

В Bloomberg отмечают, что нынешние бюджетные планы представляют собой резкий разворот по сравнению с ситуацией год назад. Тогда российские власти планировали сдержать рост военных расходов, сократить бюджетный дефицит и восстановить резервы, исчерпанные во время войны.

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Новый бюджет РФ формируется в то время, когда переговоры при посредничестве США в значительной степени зашли в тупик, европейские чиновники всё чаще предупреждают о гибридных атаках, координируемых из Москвы, а Россия продолжает наносить удары по украинским городам и инфраструктуре.

На этом фоне Bloomberg обращает внимание и на заявления российского диктатора Владимира Путина. 1 октября он вновь пригрозил применить весь российский арсенал вооружений, если кто-то попытается напасть на Калининград или другой регион РФ.

Путин также заявил, что якобы "никто не располагает такими средствами поражения, как Россия".

По данным Bloomberg, рост военных расходов усиливает давление на Запад на фоне обострения риторики между европейскими столицами и Москвой.

Накануне в России заявили, что считают европейские страны, помогающие Украине, "непосредственно вовлеченными" в конфликт. Также в Москве предупредили, что российские войска могут наносить удары по предприятиям оборонной промышленности за пределами Украины.

В то же время европейские чиновники предупреждают, что Москва может активизировать гибридную кампанию против союзников Украины.

Как писал OBOZ.UA, война всё сильнее давит на российский бюджет. По данным Института изучения войны (ISW), за период с января–август 2026 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 5,8 трлн рублей ($67,87 млрд, или 2,5% ВВП) – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Среди причин такого разрыва — непредвиденный рост расходов на фоне сокращения доходов от нефти и газа. В то же время российские власти урезают финансирование статей, не связанных с войной.

По оценке ISW, высокие оборонные расходы и жесткая денежно-кредитная политика усиливают давление на российскую экономику. Это, в частности, сопровождается стагнацией роста ВВП и высокой инфляцией.

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