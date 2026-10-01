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"Россия испытывает нас": генсек НАТО предупредил Европу о новой волне гибридных атак

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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"Россия испытывает нас": генсек НАТО предупредил Европу о новой волне гибридных атак
Рютте признал российскую угрозу; он считает, что Кремль усилит гибридные операции. Фото архивное

Европейцам следует готовиться к тому, что Россия будет регулярно проводить диверсии, поджоги и другие гибридные атаки в их странах. В этих условиях нужно быть бдительными, но в то же время не поддаваться панике и продолжать поддерживать Украину.

С этим предупреждением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как пишет Bloomberg, в четверг, 1 октября, он провел брифинг для медиа в Германии вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

"Мы видим, как Россия испытывает нас по всей Европе. Мы должны быть готовы к тому, что кампания враждебных действий РФ против союзников продолжится. Мы все должны оставаться бдительными, мы все должны оставаться начеку", – призвал Рютте.

Эту позицию разделяет и немецкий канцлер. Мерц указал на то, что Берлин увеличивает свои военные расходы. Глава нидерландского правительства Йеттен добавил, что Германия и Нидерланды наращивают взаимодействие своих спецслужб "до беспрецедентного уровня".

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что паниковать из-за российских угроз Европе не стоит. С момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Кремль уже неоднократно "предупреждал" страны НАТО.

"Сохраняйте спокойствие, продолжайте поддерживать Украину. Сохраняйте спокойствие, потому что у нас есть все необходимое. У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый сантиметр территории союзников", – заверил Рютте.

''Россия испытывает нас'': генсек НАТО предупредил Европу о новой волне гибридных атак

Роб Йеттен, Фридрих Мерц и Марк Рютте выступили перед журналистами.

Источник: Bundestag / Tobias Koch

''Россия испытывает нас'': генсек НАТО предупредил Европу о новой волне гибридных атак

Роб Йеттен, Фридрих Мерц и Марк Рютте встретились в Германии

Источник: Bundestag / Tobias Koch

''Россия испытывает нас'': генсек НАТО предупредил Европу о новой волне гибридных атак

Мерц и Рютте

Источник: Bundestag / Tobias Koch

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Российская Федерация выступила с угрозами в адрес НАТО из-за Калининграда. Москва обвинила Североатлантический альянс в намерениях изолировать этот анклав от РФ и заявила о готовности "применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружений" для его защиты.

– Ранее Марк Рютте рассказал, какие варианты ответа есть у НАТО на российские гибридные атаки.

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