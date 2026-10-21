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"Россия ведет цифровую войну": Польша пригрозила соцсетям штрафами за российские фейки

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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Иллюстрация – санкции против России
Польша пригрозила соцсетям штрафами за российские фейки. Источник: создано с помощью ИИ

Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что социальные сети являются "молчаливым союзником" российских ботов и ГРУ в дезинформационной деятельности и плохо реагируют на соответствующие жалобы. Более того, они действуют умышленно, чтобы получить прибыль от дезинформации.

Также он отметил, что игнорирование государством запросов этих платформ будет караться штрафом. Об этом сообщило издание Reuters.

Что известно

По данным польского Национального исследовательского института NASK, из более чем 65 000 сообщений о фейковых аккаунтах и дезинформации, отправленных им в первой половине 2026 года, платформы отреагировали менее чем на четверть из них. При этом Discord, Google, Meta, X, Telegram и TikTok не сразу ответили на запросы о комментариях.

По словам Гавковского, платформы социальных сетей являются молчаливым союзником в российской дезинформационной кампании.

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"Продолжается цифровая война с Россией, и внутри этой цифровой войны проходит фронт дезинформации. На этом фронте дезинформации есть молчаливый союзник российских ботов и кремлевского ГРУ: платформы социальных сетей", – сказал Гавковский.

Он подчеркнул, что социальные сети никак не борются с российской дезинформацией.

"Социальные сети ничего с этим не делают", – добавил он во время пресс-конференции.

Отмечается, что данные польского NASK показали: из всех зарегистрированных случаев дезинформации и фейковых аккаунтов платформы социальных сетей удалили 7% и модерировали более 17%.

"Данные указывают не просто на провал, а на преднамеренные действия платформ, которые получают прибыль от дезинформации, используют ее и рассматривают как источник своего дохода", – сказал Гавковский.

Издание напомнило, что Польша и другие западные страны неоднократно обвиняли Россию в распространении дезинформации с целью посеять раскол и дестабилизировать их общества. Со своей стороны, в Москве отрицают такие обвинения и утверждают, что западные лидеры намеренно преувеличивают угрозу со стороны России ради собственных политических целей.

Штрафы за игнорирование государственных запросов

Он добавил, что обратился к платформам с требованием создать эффективные команды модерации контента, которые говорят по-польски и поддерживают прямую связь в режиме реального времени с соответствующими организациями, сообщающими о таком контенте.

Также министр цифровых технологий потребовал немедленно удалять любые обнаруженные бот-сети, сократить время реагирования на такие сообщения, а также ликвидировать то, что он назвал фиктивными процессами обжалования.

Кроме того, он пригрозил штрафами, если государственное обращение по этому поводу останется без рассмотрения.

"Я четко дал понять, что любой запрос государства, оставшийся без ответа со стороны этих платформ, приведет к судебному разбирательству о наложении на них финансовых санкций", – также сказал Гавковский.

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