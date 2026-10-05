Россия расширяет гибридную войну против Европы: названы три главные цели

Россия усиливает гибридное давление на европейские страны, сочетая диверсии, кибератаки, дезинформацию и провокации в воздушном пространстве. Одной из ключевых целей Кремля является ослабление поддержки Украины.

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В то же время Москва пытается проверить реакцию НАТО и создать условия для возможного будущего противостояния. Об этом говорится в материале латвийского издания "Важные истории".

Россия усиливает давление на Европу

Речь идет не только о случаях вторжения в воздушное пространство, но и о диверсиях на инфраструктурных и оборонных объектах, кибератаках, GPS-помехах и информационных операциях.

Российские беспилотники или ракеты неоднократно попадали в воздушное пространство Румынии, Польши, Молдовы, Латвии и Литвы. В сентябре 2025 года над Польшей зафиксировали сразу 19 российских дронов "Гербера". Часть из них уничтожила авиация НАТО.

В июле 2026 года самолеты стран Альянса осуществляли перехват российских военных самолетов в 3,5 раза чаще, чем за аналогичный период годом ранее. При этом случались и случаи непосредственного нарушения воздушного пространства НАТО.

Отдельным направлением остаются диверсии. После начала полномасштабной войны в Европе зафиксировали десятки операций, связанных с российской гибридной деятельностью.

Одним из самых громких инцидентов 2026 года стал случай в аэропорту Лейпцига в Германии. Рядом с украинским транспортным самолётом, перевозившим боеприпасы для ВСУ, обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Германия официально обвинила Россию в причастности к попытке диверсии.

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Удар по критической инфраструктуре

Россию также подозревают в повреждении подводной инфраструктуры в Балтийском море. С октября 2023 года до конца 2025-го там зафиксировали как минимум 11 случаев повреждения или разрыва подводных кабелей.

Еще одним инструментом является использование разведывательных беспилотников. По оценкам Международного института стратегических исследований, с августа 2024 года по февраль 2026-го в европейском воздушном пространстве зафиксировали 144 таких дрона. Их замечали как вблизи военных объектов, так и возле гражданских аэропортов.

Главные истории дня

Параллельно Москва применяет кибератаки. Среди целей были объекты энергетической инфраструктуры Польши и дамба в Норвегии. В случае с норвежским объектом хакерам удалось получить контроль над системой управления и на несколько часов открыть шлюзы.

Москва пытается влиять на общество

Еще одним направлением гибридной войны являются информационные кампании. Европейский Союз фиксирует тысячи случаев российской дезинформации, направленной, в частности, против Украины и проукраинских политических сил.

Информационные операции могут использоваться и для влияния на выборы. Кремль пытается укреплять позиции политических сил, выступающих за сокращение поддержки Украины или за переговоры с Россией.

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Среди других инструментов называют создание миграционного давления через Беларусь, организацию диверсий и подготовку покушений на отдельных людей.

Три главные цели Кремля

Эксперты выделяют три основные задачи российской гибридной кампании против Европы.

Первая — ослабить поддержку Украины. В Кремле рассчитывают, что постоянные диверсии, провокации и угроза эскалации могут усилить страх среди европейского населения. Это, в свою очередь, способно повлиять на позицию избирателей и политиков относительно дальнейшей помощи Киеву.

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Вторая — проверить реакцию НАТО. Москва пытается понять, где проходит граница допустимого для стран Альянса и каким будет их ответ на различные типы провокаций. Как отметил военный аналитик Павел Лузин, каждая успешная диверсия позволяет оценить реакцию противника, его сильные и слабые места.

В таких условиях особое значение имеет статья 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на весь Альянс. В то же время четких критериев для ее применения нет.

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Третья – подготовить условия для возможного будущего конфликта. Сейчас Москва не демонстрирует явного намерения вступать в прямое столкновение с НАТО, однако создает возможности для такого сценария в будущем.

Нарушение воздушного пространства и другие провокации могут использоваться для сбора разведывательной информации, в частности для изучения работы систем противовоздушной обороны стран Альянса. В то же время гибридные операции способны усугублять разногласия между членами НАТО и проверять их готовность действовать совместно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские спецслужбы получили задание активизировать свою деятельность на территории стран ЕС и НАТО. Для проведения гибридных операций Россия планирует задействовать завербованных агентов ГРУ и ФСБ, находящихся в Европе.

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