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Россия предоставит Ирану 90 установок для запуска управляемых ракет с вертолетов: в FT раскрыли подробности

Русский борщРусский борщ
Time to read3 мин
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Россия предоставит Ирану 90 установок для запуска управляемых ракет с вертолетов: в FT раскрыли подробности
Флаг России. Источник: Pexels

Россия согласилась поставить Ирану 90 пусковых установок для управляемых ракет LMUR (также известных как "Изделие 305"), которые широко применяются российскими войсками в войне против Украины. Речь идет об оборудовании для боевых вертолетов, способном обеспечивать высокоточное поражение движущихся целей.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на производственный документ одного из ведущих российских оборонных предприятий, оказавшийся в распоряжении издания. В нем указан экспортный заказ на 90 установок типа APU-L для покупателя под кодовым названием "К-10", которое российская государственная компания "Рособоронэкспорт" использует для обозначения Ирана.

Что известно о сделке России с Ираном

Согласно документу, в мае 2024 года российский производитель ракет и пусковых систем "Вымпел" обратился к другому оборонному предприятию – КБМ – с просьбой ускорить поставки комплектующих для двух типов пусковых установок: APU-L и APU-305. Обе системы предназначены преимущественно для установки на вертолеты.

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В производственном графике на 2024–2025 годы указаны семь российских заказчиков и два иностранных покупателя. Помимо Ирана, заказ сделал Китай, который должен был получить 192 установки APU-305. В то же время документ не подтверждает, были ли 90 установок для Тегерана в итоге поставлены.

В FT отметили, что обозначение "К-10" действительно соответствует Ирану. Это подтверждается другими российскими оборонными документами, в частности контрактом на поставку учебно-боевых самолетов Як-130, где покупатель прямо указан как "К-10, Иран".

Россия предоставит Ирану 90 установок для запуска управляемых ракет с вертолетов: в FT раскрыли подробности

Управляемая ракета "Изделие 305". Источник: Defense Express

Какие ракеты сможет использовать Иран

Оба типа пусковых установок предназначены для российской легкой многоцелевой управляемой ракеты LMUR, известной также как "Изделие 305". Это высокоточное оружие, способное поражать движущиеся цели. Ее впервые представили на российской выставке "Армия" в 2021 году, а на вооружение российских войск она поступила в 2022-м.

По данным представителя украинской частной разведывательной организации Dallas Analytics, ракета движется со скоростью около 230 метров в секунду и может преодолеть расстояние в 14 км примерно за минуту. Оператор способен корректировать ее полет, что позволяет точно поражать даже небольшие движущиеся объекты.

Согласно справочнику армии США, установки APU-L предназначены для российских ударных вертолетов Ми-28 и могут нести по две ракеты. Система APU-305 рассчитана на одну ракету.

Россия уже поставляла Ирану военную технику

У Ирана уже есть российские боевые вертолеты Ми-28. В ноябре 2023 года заместитель министра обороны Ирана Мехди Фарахи сообщил, что договоренности об их приобретении для вооруженных сил страны завершены.

В январе 2026 года в сети появилась фотография Ми-28 с сообщением о его службе в иранской армии. Позже в том же месяце опубликовали снимки вертолета в ангаре в Тегеране, местоположение которого установили исследователи открытых источников.

В то же время Россия пытается поддерживать баланс в отношениях с Ираном, не ухудшая связей с другими странами Ближнего Востока и США. По словам директора евразийской программы Центра исследований нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина Ханны Нотте, у Москвы есть определенные пределы участия в войне на Ближнем Востоке, поэтому ее помощь Тегерану оперативно полезна, но не способна кардинально изменить ситуацию на фронте.

Напомним, Россия и Иран разработали многолетний план сотрудничества, который охватывает не только энергетику и обход санкций, но и военную сферу. В частности, документ предусматривал помощь Москвы в налаживании производства в Иране отдельных деталей и компонентов для российских самолетов.

Как писал OBOZ.UA, Иран обратился к России с просьбой предоставить современные беспилотники типа "Герань" для возможного использования в войне против США и Израиля. В то же время Москва продолжает модернизировать эти аппараты, которые активно применяет в войне против Украины.

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