Россия хочет заключить с отдельными странами НАТО пакты о ненападении, – Дробинин

Россия хочет заключить двусторонние пакты о ненападении с отдельными странами-членами НАТО в рамках формирования новой архитектуры безопасности Европы. Такое предложение представил российский дипломат Алексей Дробинин во время конференции в Москве, озвучив несколько вариантов будущих договоренностей между РФ и государствами-членами Альянса.

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Об этом сообщает Reuters. Издание отмечает, что предложения прозвучали на фоне переговоров в Абу-Даби об окончании войны в Украине, во время которых вопрос нового устройства безопасности Европы стал одной из центральных тем.

Какие договоренности предлагает Москва

По словам Дробинина, Россия рассматривает три возможных формата будущих договоренностей о безопасности.

Первый предполагает создание коллективного оборонного союза или заключение двусторонних соглашений о взаимной помощи – по примеру договоренностей, которые Москва имеет с Беларусью и Северной Кореей.

Второй вариант предполагает политические соглашения об отказе от помощи противникам друг друга в случае агрессии. В качестве примера Дробинин привел договор между Россией и Ираном.

Третий формат предполагает заключение двусторонних договоров о взаимном ненападении с отдельными государствами – членами НАТО. Взамен эти страны могли бы получить дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от России.

В то же время российский дипломат не уточнил, какие именно страны Альянса Москва хотела бы видеть участниками таких договоренностей.

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Безопасность Европы стала главной темой переговоров в Абу-Даби

Украинская, американская и российская делегации провели переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) 10 и 11 ноября. Главной темой переговоров стала европейская система безопасности.

Об этом заявил помощник российского диктатора Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию. Однако он не раскрыл подробностей обсуждения.

В то же время европейские политики выступают против обсуждения общей архитектуры безопасности Европы до достижения договоренностей по Украине, в частности о прекращении огня. Однако американские чиновники дали понять, что Вашингтон готов к такому обсуждению.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам переговоров в Абу-Даби, которые провели украинская, американская и российская делегации, стороны обменялись позициями, однако достичь взаимопонимания удалось не по всем вопросам. Также Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными.