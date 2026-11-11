Россия хочет заключить с отдельными странами НАТО пакты о ненападении, – Дробинин

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный, важный сбор средств на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаВладимир ЗеленскийЗеленский рассказал, когда может состояться испытание европейской системы противобаллистической защиты"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. Видео"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. ВидеоИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляЗвездный гимнаст Ковтун отказался говорить об Украине и рассказал, как "искренне рад" выступать за новую сборнуюЗвездный гимнаст Ковтун отказался говорить об Украине и рассказал, как "искренне рад" выступать за новую сборнуюК концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешноК концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешно"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский представил более 60 авторских книг и электронную библиотеку"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский представил более 60 авторских книг и электронную библиотекуРецепт салатаВкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюдаЛотерея Cash 5. ИллюстрацияВыиграл $1 млн в лотерею и решил исполнить мечту дочерей: как мужчина потратит часть состояния
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Россия хочет заключить с отдельными странами НАТО пакты о ненападении, – Дробинин

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
1,2 т.
Россия хочет заключить с отдельными странами НАТО пакты о ненападении, – Дробинин
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин. Источник: РосСМИ

Россия хочет заключить двусторонние пакты о ненападении с отдельными странами-членами НАТО в рамках формирования новой архитектуры безопасности Европы. Такое предложение представил российский дипломат Алексей Дробинин во время конференции в Москве, озвучив несколько вариантов будущих договоренностей между РФ и государствами-членами Альянса.

Об этом сообщает Reuters. Издание отмечает, что предложения прозвучали на фоне переговоров в Абу-Даби об окончании войны в Украине, во время которых вопрос нового устройства безопасности Европы стал одной из центральных тем.

Какие договоренности предлагает Москва

По словам Дробинина, Россия рассматривает три возможных формата будущих договоренностей о безопасности.

Первый предполагает создание коллективного оборонного союза или заключение двусторонних соглашений о взаимной помощи – по примеру договоренностей, которые Москва имеет с Беларусью и Северной Кореей.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
65,4 т.
Китайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The Information
65,4 т.
Китайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The Information
Иван ЧерленскийИван Черленский
954
Сколько баллистических ракет в месяц способен выпускать Иран, несмотря на поврежденную промышленность: в Bloomberg раскрыли цифры
954
Сколько баллистических ракет в месяц способен выпускать Иран, несмотря на поврежденную промышленность: в Bloomberg раскрыли цифры
Катя ПомазанКатя Помазан
624
Не только холодильники: в ЕС предупредили об угрозе новых хакерских атак на бытовую технику
624
Не только холодильники: в ЕС предупредили об угрозе новых хакерских атак на бытовую технику

Второй вариант предполагает политические соглашения об отказе от помощи противникам друг друга в случае агрессии. В качестве примера Дробинин привел договор между Россией и Ираном.

Третий формат предполагает заключение двусторонних договоров о взаимном ненападении с отдельными государствами – членами НАТО. Взамен эти страны могли бы получить дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от России.

В то же время российский дипломат не уточнил, какие именно страны Альянса Москва хотела бы видеть участниками таких договоренностей.

Безопасность Европы стала главной темой переговоров в Абу-Даби

Украинская, американская и российская делегации провели переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) 10 и 11 ноября. Главной темой переговоров стала европейская система безопасности.

Об этом заявил помощник российского диктатора Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию. Однако он не раскрыл подробностей обсуждения.

В то же время европейские политики выступают против обсуждения общей архитектуры безопасности Европы до достижения договоренностей по Украине, в частности о прекращении огня. Однако американские чиновники дали понять, что Вашингтон готов к такому обсуждению.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам переговоров в Абу-Даби, которые провели украинская, американская и российская делегации, стороны обменялись позициями, однако достичь взаимопонимания удалось не по всем вопросам. Также Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. 

Похожие темы
Переговоры России и УкраиныРоссияНАТОЕвропабезопасность
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!