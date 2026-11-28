Россия пытается договориться с Бразилией об обмене заключенной спортсменки Летиции "Леле" Вильяр на Сергея Черкасова, которого подозревают в шпионаже в пользу российской разведки. Мужчина отбывает пятилетний срок в бразильской тюрьме, а США ранее требовали его экстрадиции.

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Об этом сообщает Bloomberg. Бразильская спортсменка уже напрямую обратилась к президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой содействовать ее освобождению.

Летиция Вильяр находится под стражей в России с июля 2025 года. Ее задержали за ввоз гашиша на территорию страны. Спортсменка выступала за национальную сборную Бразилии по пляжному футболу и завоевала ряд международных титулов на клубном уровне.

Российская сторона рассматривает возможность ее возвращения в Бразилию в рамках обмена на Сергея Черкасова. Последний является фигурантом дела о шпионаже, которое расследуют американские правоохранительные органы.

Вильяр пытается добиться вмешательства бразильских властей. В письме президенту Луису Инасиу Луле да Силве, отправленном в этом месяце, она описала условия своего пребывания в российской тюрьме и попросила помочь ей вернуться домой.

"Нет слов, которые могли бы выразить или передать все страдания, тяжесть и боль, которые я испытываю, находясь в этом месте", – написала спортсменка.

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило, что следит за ситуацией и оказывает консульскую помощь Вильяр и ее семье. В то же время в Министерстве юстиции страны отказались комментировать дело, находящееся на рассмотрении.

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Кто такой Сергей Черкасов и почему его разыскивают США

Сергея Черкасова задержали в Бразилии в 2022 году после того, как власти Нидерландов отказали ему во въезде в страну. Он пытался попасть на стажировку в Международный уголовный суд, используя поддельную бразильскую личность.

До этого Черкасов пользовался бразильским паспортом, чтобы ездить в США и учиться в Университете Джонса Хопкинса. В 2023 году американские власти предъявили ему обвинение в деятельности агента российской разведки и направили запрос о его экстрадиции.

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Однако Бразилия отказала Соединенным Штатам. Верховный суд страны одобрил возможность последующей передачи Черкасова России после завершения судебных процедур в Бразилии. В июле бразильские власти также приняли решение о его высылке после отбытия наказания или освобождения по решению суда.

В то же время бразильская полиция не нашла доказательств того, что Черкасов шпионил за правительством, компаниями или учреждениями Бразилии.

Подобный обмен уже происходил между США и Россией

Случай с Вильяр не первый, когда задержание иностранного спортсмена в России становится частью переговоров об обмене заключенными.

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В 2022 году американскую баскетболистку Бриттни Грайнер освободили в рамках обмена на российского торговца оружием Виктора Бута. Спортсменку приговорили к девяти годам заключения после того, как московские таможенники обнаружили в ее багаже картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса.

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