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Россия готовит убийства руководителей оборонных ведомств европейских стран — FT

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
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Россия готовит убийства руководителей оборонных ведомств европейских стран — FT
Россия готовит убийства руководителей оборонных ведомств европейских стран — FT

Западные разведывательные службы предупредили руководителей европейских оборонных предприятий об активизации попыток России организовать покушения на них. В связи с ростом угроз компании усиливают личную охрану своих топ-менеджеров, в частности, следуя рекомендациям правительственных служб безопасности.

По данным разведок, Кремль стремится расширить диверсионные и гибридные операции в Европе, чтобы ослабить поддержку Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Руководители оборонных предприятий стали мишенями

Financial Times пообщалась с представителями пяти европейских разведывательных служб. По их данным, российские агенты представляют угрозу для руководителей и высокопоставленных должностных лиц оборонных компаний, в частности небольших предприятий, производящих беспилотники и комплектующие к ним.

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"Уровень угрозы в Европе повысился. Угрозы касаются не только имущества, но и людей", — заявил высокопоставленный сотрудник европейской разведки.

В Федеральной службе защиты конституции Германии (BfV) сообщили, что значительно расширили взаимодействие с руководством оборонных предприятий и рекомендуют, в частности, привлекать частную охрану.

Глава BfV Синан Селен предупредил немецких парламентариев о преднамеренном планировании актов насилия со стороны России или подконтрольных ей структур. По его словам, меняются цели, методы и круг вовлеченных лиц, в частности из-за использования организованной преступности.

Несколько руководителей оборонных предприятий рассказали изданию, что в течение последних шести месяцев усилили меры личной безопасности. Другие прибегают к дополнительной защите во время зарубежных поездок.

Как российская разведка организует операции

По данным разведывательных источников, за такими заговорами в значительной степени стоит ГРУ — российская военная разведка. Она якобы сотрудничает с организованными преступными группировками и использует трансграничные сети агентов.

Задачи по разведке, логистике, планированию и проведению операций распределяются между различными ячейками и отдельными лицами. Такой подход отличается от практики привлечения одного исполнителя, завербованного через интернет за деньги.

В некоторых случаях подготовку покушений уже удалось раскрыть и пресечь. В других фиксировалась подозрительная активность, в частности слежка за людьми дома и на работе.

В то же время представители служб безопасности подчеркивают, что для достижения цели Кремлю не обязательно доводить покушения до конца.

"С российской точки зрения, главная цель, как и раньше, носит психологический характер", — отметил один из сотрудников разведки.

По его словам, ощущение постоянной опасности должно заставить людей дважды подумать, прежде чем сотрудничать с Украиной.

Компании усиливают защиту из-за угроз

Эксперты по безопасности сообщают об увеличении количества запросов от оборонных предприятий, а также компаний в сферах энергетики и критической инфраструктуры относительно защиты сотрудников.

Клодин Фрай из лондонского офиса компании Control Risks заявила, что угроза покушений стала одним из ключевых вопросов для бизнеса. Компании пытаются оценить серьезность рисков и определить, как им противодействовать.

В то же время руководители предприятий предупреждают, что расходы на усиленную охрану людей и объектов могут стать чрезмерным бременем, особенно для стартапов. Один из руководителей сообщил, что его компания недавно перенесла производственную площадку в Западную Европу, чтобы защитить её от российских угроз.

В августе в Швеции задержали двух молодых россиян, которые разбили палатку недалеко от дома генерального директора Saab Микаэля Йоханссона. Впоследствии их отпустили.

Покушение на руководителя Rheinmetall

Руководители крупнейших оборонных компаний Европы находятся в состоянии повышенной готовности с начала 2024 года. Тогда американская и немецкая разведки раскрыли российский заговор против Армина Паппергера, генерального директора немецкой компании Rheinmetall.

По данным источников в разведке, российские агенты планировали громкое убийство. Паппергер, который активно поддерживал вооружение Украины для противодействия России, был одной из целей.

Сам руководитель Rheinmetall заявил, что теперь находится под круглосуточной охраной частных охранников и полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство стран Евросоюза пока "тихо" готовится к новым российским гибридным атакам, которые, в отличие от уже произошедших, могут иметь "ужасающий сценарий", включая многочисленные жертвы. При этом, несмотря на существование НАТО и договора о коллективной обороне, европейские столицы отдельно обсуждают собственные сценарии реагирования.

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