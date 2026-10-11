Россия готовит убийства руководителей оборонных ведомств европейских стран — FT

Западные разведывательные службы предупредили руководителей европейских оборонных предприятий об активизации попыток России организовать покушения на них. В связи с ростом угроз компании усиливают личную охрану своих топ-менеджеров, в частности, следуя рекомендациям правительственных служб безопасности.

Видео дня

По данным разведок, Кремль стремится расширить диверсионные и гибридные операции в Европе, чтобы ослабить поддержку Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Руководители оборонных предприятий стали мишенями

Financial Times пообщалась с представителями пяти европейских разведывательных служб. По их данным, российские агенты представляют угрозу для руководителей и высокопоставленных должностных лиц оборонных компаний, в частности небольших предприятий, производящих беспилотники и комплектующие к ним.

"Уровень угрозы в Европе повысился. Угрозы касаются не только имущества, но и людей", — заявил высокопоставленный сотрудник европейской разведки.

В Федеральной службе защиты конституции Германии (BfV) сообщили, что значительно расширили взаимодействие с руководством оборонных предприятий и рекомендуют, в частности, привлекать частную охрану.

Глава BfV Синан Селен предупредил немецких парламентариев о преднамеренном планировании актов насилия со стороны России или подконтрольных ей структур. По его словам, меняются цели, методы и круг вовлеченных лиц, в частности из-за использования организованной преступности.

РЕКЛАМА

Несколько руководителей оборонных предприятий рассказали изданию, что в течение последних шести месяцев усилили меры личной безопасности. Другие прибегают к дополнительной защите во время зарубежных поездок.

Как российская разведка организует операции

По данным разведывательных источников, за такими заговорами в значительной степени стоит ГРУ — российская военная разведка. Она якобы сотрудничает с организованными преступными группировками и использует трансграничные сети агентов.

Задачи по разведке, логистике, планированию и проведению операций распределяются между различными ячейками и отдельными лицами. Такой подход отличается от практики привлечения одного исполнителя, завербованного через интернет за деньги.

Главные истории дня

В некоторых случаях подготовку покушений уже удалось раскрыть и пресечь. В других фиксировалась подозрительная активность, в частности слежка за людьми дома и на работе.

В то же время представители служб безопасности подчеркивают, что для достижения цели Кремлю не обязательно доводить покушения до конца.

"С российской точки зрения, главная цель, как и раньше, носит психологический характер", — отметил один из сотрудников разведки.

По его словам, ощущение постоянной опасности должно заставить людей дважды подумать, прежде чем сотрудничать с Украиной.

РЕКЛАМА

Компании усиливают защиту из-за угроз

Эксперты по безопасности сообщают об увеличении количества запросов от оборонных предприятий, а также компаний в сферах энергетики и критической инфраструктуры относительно защиты сотрудников.

Клодин Фрай из лондонского офиса компании Control Risks заявила, что угроза покушений стала одним из ключевых вопросов для бизнеса. Компании пытаются оценить серьезность рисков и определить, как им противодействовать.

В то же время руководители предприятий предупреждают, что расходы на усиленную охрану людей и объектов могут стать чрезмерным бременем, особенно для стартапов. Один из руководителей сообщил, что его компания недавно перенесла производственную площадку в Западную Европу, чтобы защитить её от российских угроз.

РЕКЛАМА

В августе в Швеции задержали двух молодых россиян, которые разбили палатку недалеко от дома генерального директора Saab Микаэля Йоханссона. Впоследствии их отпустили.

Покушение на руководителя Rheinmetall

Руководители крупнейших оборонных компаний Европы находятся в состоянии повышенной готовности с начала 2024 года. Тогда американская и немецкая разведки раскрыли российский заговор против Армина Паппергера, генерального директора немецкой компании Rheinmetall.

По данным источников в разведке, российские агенты планировали громкое убийство. Паппергер, который активно поддерживал вооружение Украины для противодействия России, был одной из целей.

РЕКЛАМА

Сам руководитель Rheinmetall заявил, что теперь находится под круглосуточной охраной частных охранников и полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство стран Евросоюза пока "тихо" готовится к новым российским гибридным атакам, которые, в отличие от уже произошедших, могут иметь "ужасающий сценарий", включая многочисленные жертвы. При этом, несмотря на существование НАТО и договора о коллективной обороне, европейские столицы отдельно обсуждают собственные сценарии реагирования.