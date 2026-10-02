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Россия готовит диверсии на территории стран ЕС и НАТО: в ГУР сообщили партнерам о вероятных целях

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Россия готовит диверсии на территории стран ЕС и НАТО: в ГУР сообщили партнерам о вероятных целях
ГУР Минобороны Украины сообщило партнерам

Российские спецслужбы получили задание усилить активность на территории стран ЕС и НАТО. Для проведения гибридных операций Россия планирует задействовать завербованных агентов ГРУ и ФСБ, находящихся в Европе.

Украинская разведка уже предупредила партнеров о вероятных целях российских спецслужб. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россия готовит гибридные операции в Европе

По информации ГУР, спецслужбы государства-агрессора получили задание усилить активность в странах Европейского Союза и НАТО. Речь идет о подготовке гибридных операций, в частности диверсионного характера.

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По данным украинской разведки, целью таких действий является подрыв помощи Украине и ослабление потенциала Альянса.

Какие объекты могут стать целями

Для выполнения запланированных операций Кремль планирует задействовать завербованных агентов ГРУ и ФСБ в Европе.

В поле зрения российских спецслужб находятся военные объекты, критическая инфраструктура и системы связи. Среди вероятных целей также названы приемные станции спутникового интернета Starlink, расположенные в европейских странах.

ГУР Минобороны Украины сообщило партнерам о планах российских спецслужб и предупредило их о возможных гибридных операциях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Литве заявляли, что ожидают волну российских провокаций после "выборов" в Госдуму.

Также в этой балтийской стране утвердили подробный план эвакуации населения в случае военной угрозы.

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