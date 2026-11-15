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"Россия достала его из нафталина": в Молдове отвергли сценарий федерализации страны

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
1,0 т.
Игорь Гросу
Игорь Гросу раскритиковал российское предложение превратить Молдову в федерацию. Фото иллюстративное. Источник: Facebook / Igor Grosu

Федерализация Молдовы, которая якобы обсуждается на переговорах о мире в Украине, является "идеей, которую достали из нафталина". Этот сценарий нежизнеспособен и противоречит официальной политике Кишинева.

На этом подчеркнул спикер молдавского парламента Игорь Гросу в комментарии журналистам TVR Moldova 14 ноября. Политик раскритиковал "предложение", об обсуждении которого сообщили источники российского издания "Эхо".

Гросу напомнил, что европейский курс государства закреплен в Конституции, поэтому "это не просто официальная, а ультраофициальная позиция".

"Мы прошли референдум, на котором люди проголосовали, и мы внесли в Конституцию Молдовы вектор европейской интеграции. Точка. Во всем остальном все идеи, которые Российская Федерация достала из нафталина, для нас не имеют значения. Наш вектор направлен туда (в сторону ЕС. – Ред.)", – подчеркнул представитель парламента.

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Что предшествовало

Ранее российское медиа написало, что на мирных переговорах якобы поднимался вопрос "перестройки" Молдовы.

Москва, по утверждению "Эхо", предлагала вариант федерализации. Якобы в случае вступления Молдовы в Европейский Союз в Гагаузской автономии и непризнанном Приднестровье должны пройти референдумы о независимости.

Добавим, что об аналогичном предложении российской стороны сообщало также издание BILD. По его данным, такую идею европейским делегатам представили, в частности, во время переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) 10–11 ноября.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ЕС мог бы открыть все переговорные кластеры с Украиной и Молдовой до конца текущего года. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, добавив, что хотел бы как можно скорее перейти к этому этапу евроинтеграции и рассчитывает на положительный результат до конца декабря.

– В начале ноября президент Майя Санду заявила, что Молдова полностью энергетически независима от Российской Федерации. Это стало возможным благодаря запуску линии электропередачи Вулканешты – Кишинев, которая соединила страну с Румынией и европейской энергосистемой.

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