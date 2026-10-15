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Семейное проклятие? Брат Папы Римского одновременно с ним болен раком

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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Семейное проклятие? Брат Папы Римского одновременно с ним болен раком
Брат Папы Римского Луис Превост. Источник: Wikipedia

Дебора Прево, жена старшего брата Папы Римского Луи Прево, призналась, что ее муж, как и сам понтифик, болен раком – но раком крови. Она сказала, что ее муж лечится от "множественной миеломы", из-за чего вся семья "очень переживает" за братьев, а близкие "как могут, поддерживают хорошее настроение у обоих".

Дебора и Луи Превост живут на родине в США, и именно во Флориде брат Папы Римского проходит лечение. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

Старая болезнь

По словам Деборы, у Луиса Превоста впервые обнаружили онкологическое заболевание и поставили соответствующий диагноз еще в 2017 году. Брат Папы Римского проходил активную фазу лечения в 2019 году, но три месяца назад "вышел из ремиссии".

Множественная миелома – это рак, который поражает кровь, костный мозг и может влиять на почки. Как и подавляющее большинство других онкологических заболеваний, миелома считается неизлечимой.

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В настоящее время Луи Прево проходит терапию CAR-T-клетками. Это новейшая технология, которая предполагает перепрограммирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения рака крови.

Братья уже пообщались

Дебора Превост рассказала, что в последний раз братья разговаривали на прошлой неделе, когда ее муж готовился к госпитализации. Сам понтифик позвонил семье, "чтобы сообщить нам, что будет происходить".

Все это время семья"продолжает молиться, поддерживает позитивный настрой за них обоих", сказала жена брата Папы Римского.

Семейное проклятие? Брат Папы Римского одновременно с ним болен раком

Дебора и Луи Прево (слева) поприветствовали Трампа (в центре). Источник: Белый дом, май 2025 г.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский (напомним, что его настоящее имя – Роберт Фрэнсис Прево, и он также американец) в минувший вторник перенес 90-минутную операцию. У понтифика обнаружили аденокарциному легких – тип рака, который обычно локализуется во внешней части органа. Во время операции Папе удалили нижнюю долю правого легкого.

"Операция прошла успешно, и никаких осложнений не было. После операции Папа пришел в сознание, проснулся нормально и вернулся в свою палату после краткого осмотра", – заявил Ватикан.

А тем временем Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

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