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"Результат выгоден России": в Болгарии сделали заявление об атаке дронов на два судна и анонсировали вызов посла "на ковер"

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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"Результат выгоден России": в Болгарии сделали заявление об атаке дронов на два судна и анонсировали вызов посла "на ковер"
В Болгарии сделали заявление об атаке дронов на два судна. Источник: Vessel Finder

Премьер-министр Болгарии Румен Радев отреагировал на удар по коммерческому судну в непосредственной близости от территориальных вод его страны. Глава правительства назвал такие атаки "абсолютно неприемлемыми" и анонсировали вызов российского посла "на ковер".

По его словам, эскалация в Черном море выгодна стране-агрессору России. Об этом Радев сообщил в соцсети Х.

Подробности инцидента

Глава болгарского правительства заявил, что в 01:30 поступил сигнал бедствия от судна, находившегося в 18 морских милях к востоку от Бялы. По словам экипажа, судно "Челси 3", плывшее под мальтийским флагом, зарегистрированное в Одессе и принадлежащее Украине, было поражено тремя беспилотными летательными аппаратами по палубе и борту.

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Все 15 членов экипажа – семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана – были благополучно доставлены в порт Варны. Пятерым оказывается медицинская помощь.

Также Радев отметил, что постоянные представители при НАТО и ЕС были проинформированы об очередной атаке по коммерческому судну. Премьер подчеркнул, что Болгария продолжает добиваться поддержки расследования нападений для определения страны происхождения беспилотников. Кроме того, в Софии добиваются помощи в усилении наблюдения за воздушным и морским пространством и повышении возможностей реагирования.

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