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"Советовались с Путиным?" Конгрессмены призвали Маска официально ответить, почему снижали скорость Starlink для ВСУ

Даниил БорщДаниил Борщ
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"Советовались с Путиным?" Конгрессмены призвали Маска официально ответить, почему снижали скорость Starlink для ВСУ
Конгрессмены требуют от Илона Маска объяснить ограничения Starlink для ВСУ. Источник: Getty

Группа американских конгрессменов требует от миллиардера Илона Маска объяснить, почему для украинских военных ограничивали или полностью отключали доступ к спутниковой связи Starlink и ее военной системе Starshield. Законодатели также хотят выяснить, обсуждали ли представители SpaceX такие ограничения с президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным или их представителями.

Об этом говорится в совместном письме шести американских законодателей Маску. Они требуют предоставить ответы на 5 вопросов до 31 октября, в частности о причинах ограничения связи для Сил обороны Украины, возможных договоренностях о ее восстановлении и лицах, принимающих соответствующие решения.

Что конгрессмены хотят узнать от Маска

Обращение подписали сенаторы Питер Уэлч, Адам Шифф и Майкл Беннет, а также члены Палаты представителей Грегори Микс, Джеймс Макговерн и Джейсон Кроу.

В письме законодатели подчеркнули, что Starlink играет важную роль в защите Украины от российских ракетных и дроновых атак. По их словам, украинские военные используют военную версию системы – Starshield – для связи, передачи данных и координации работы беспилотников.

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Конгрессмены заявили, что 13 октября украинские военные внезапно потеряли доступ к Starshield для дронов, двигавшихся со скоростью более 100 миль в час (около 161 км/ч). По утверждению авторов письма, это помешало украинским силам управлять дронами-перехватчиками для отражения российских атак и прекратило часть ударов по российским позициям.

Законодатели также связали этот инцидент с массированной российской атакой на украинскую энергетическую инфраструктуру той же ночью. Согласно приведенным в письме данным, Россия применила по меньшей мере 39 баллистических и гиперзвуковых ракет и 128 беспилотников типа Shahed. В результате ударов погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребенок, еще 21 человек получил ранения.

''Советовались с Путиным?'' Конгрессмены призвали Маска официально ответить, почему снижали скорость Starlink для ВСУ

Письмо Илону Маску. Источник: X/House Foreign Affairs Committee Dems

Обсуждал ли Маск ограничения связи с Путиным

Отдельное внимание авторы обращения уделили возможной роли самого Маска в принятии решений о доступе украинских военных к спутниковой связи.

В письме отмечается, что ранее миллиардер публично заявлял: ограничения доступа к Starlink определяют военные США, а окончательное решение принимает президент страны. В то же время конгрессмены сослались на сообщения СМИ, согласно которым Маск якобы лично предлагал Дональду Трампу ограничить украинскую связь через системы SpaceX, а американские чиновники приписывали ему распоряжение снизить скорость Starshield для украинских военных.

Законодатели требуют выяснить, контактировали ли Маск или представители SpaceX с Путиным, Трампом или их доверенными лицами по поводу ограничения Starlink в Украине или на территории России. Они также просят предоставить записи соответствующих коммуникаций, если такие разговоры происходили.

Что известно о восстановлении Starshield

В обращении также упоминаются сообщения о том, что Трамп якобы лично обращался к Маску с просьбой восстановить возможности Starshield для Украины. По словам авторов письма, американский президент заявлял о восстановлении системы, однако публичные сообщения, на которые они ссылаются, указывали на сохранение существенных ограничений для украинских сил.

Конгрессмены требуют объяснить, полностью ли восстановлена работа Starlink и Starshield для украинских военных, когда именно это произошло и кто отвечает за дальнейшие решения о доступе к системам.

Кроме того, законодатели напомнили об обязательствах SpaceX как публичной компании раскрывать существенные риски, которые могут влиять на ее деятельность, корпоративное управление и отношения с иностранными государствами. По их мнению, возможность единолично влиять на военную связь другой страны может создавать такие риски.

Напомним, американский конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил о намерении добиться всестороннего расследования ограничений работы военной спутниковой системы Starshield в Украине. Он также пообещал добиваться ответственности для причастных к этому решению.

Как писал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс связал решение об ограничении возможностей Starlink для украинских военных с позицией Илона Маска. По словам Вэнса, миллиардер не хотел оказываться между двумя воюющими государствами.

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