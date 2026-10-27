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Пять стран НАТО договорились взять на себя большую ответственность за безопасность в Европе: о чем идет речь

Иван ЧерленскийИван Черленский
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1,0 т.
Пять стран НАТО договорились взять на себя большую ответственность за безопасность в Европе: о чем идет речь
Флаг НАТО

26 октября в Париже министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании заявили о готовности взять на себя большую ответственность за безопасность Европы в рамках НАТО. В то же время они подчеркнули, что участие США остается чрезвычайно важным для обороны континента.

Об этом пишет France 24. По итогам переговоров пять министров опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили намерение координировать действия с Вашингтоном и другими союзниками.

"Соединенные Штаты являются и останутся незаменимым союзником, а дальнейшее участие США в обеспечении безопасности Европы чрезвычайно важно для сильного и авторитетного НАТО", – говорится в заявлении.

Министр обороны Франции Катрин Вотран отметила, что пять стран стремятся укрепить Европу в рамках не менее сильного НАТО. Для этого они планируют разработать согласованный план действий в условиях полной прозрачности и тесного взаимодействия с Вашингтоном.

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Вотран также сообщила, что следующая встреча министров обороны этих стран состоится в Риме в марте 2027 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия может использовать переговоры о завершении войны против Украины, чтобы добиться сокращения военного присутствия НАТО в Европе до уровня 1997 года. Это предусматривало бы вывод сил Альянса из государств, которые присоединились к нему позднее. В то же время европейские чиновники подчеркивают, что их позиция относительно требований Москвы остается неизменной.

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