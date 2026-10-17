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Пьяные сотрудники депутатов пропутинской партии Германии подрались в здании Бундестага: пришлось вызвать полицию

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Пьяные сотрудники депутатов пропутинской партии Германии подрались в здании Бундестага: пришлось вызвать полицию
Столкновение произошло в здании Якоба Кайзера. Источник: ARD

В Берлине двое сотрудников депутатов немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) подрались в одном из зданий Бундестага. Инцидент произошел поздно вечером в среду, когда оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Схватка была настолько ожесточённой, что пришлось вызвать полицию. Об этом пишет Spiegel .

Схватка произошла в здании Якоба Кайзера

По информации Spiegel, инцидент произошел в здании Якоба Кайзера, расположенном рядом с Бундестагом. Там работают многие депутаты немецкого парламента.

Двое сотрудников депутатов АдН сцепились в фойе под художественной инсталляцией из четырёх лодок для академической гребли, подвешенных на проволочных тросах.

В 23:20 правоохранители пресекли драку. Они установили, что оба участника находились под воздействием алкоголя, после чего возбудили дело.

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Несколько источников в Бундестаге подтвердили изданию факт инцидента. В то же время пресс-секретарь фракции АдН в ответ на запрос Spiegel заявил, что там ничего об этом не знают.

Сотрудники АдН уже попадали в скандалы

Это не первый случай, когда депутаты АдН или их сотрудники оказываются в центре скандалов. В прошлом году издание выяснило, что охранникам в парламенте пришлось специально обучать, как вести себя с депутатами этой партии и их гостями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В начале этого года администрация Бундестага отказала в выдаче постоянных пропусков в здание семи сотрудникам депутатов АдН или фракции. Причиной стали соображения безопасности.

В частности, фракция АдН наняла на должность координатора по безопасности мужчину, которого ранее осудили за расистское нападение на беженцев с применением оружия.

Депутат АдН напал с бейсбольной битой на подростков

Недавно внимание СМИ привлек депутат Европарламента от АдН Арно Бауземер из земли Саксония-Анхальт. Он набросился с бейсбольной битой на двух 14-летних подростков, которые пытались повредить плакат партии.

По его собственным словам, Бауземер знал, что подросткам всего 14 лет, и публично хвастался своим поступком. По данным земельного управления криминальной полиции, одному из подростков потребовалась медицинская помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в польском Радоме восемь мужчин напали на троих 20-летних украинцев после конфликта, который начал 34-летний поляк. Перед избиением он расспрашивал молодых людей об их происхождении и Волынской трагедии. После чего к провокатору присоединились другие нападавшие.

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