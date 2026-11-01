Путин запретил вербовать граждан Ганы на войну против Украины: что происходит

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать лишь 3,5 тыс. грнВ МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значитВ МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значитСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовСилы обороны в октябре нанесли РФ рекордные потери и вернули больше территорий, – ЗеленскийСилы обороны в октябре нанесли РФ рекордные потери и вернули больше территорий, – ЗеленскийРоссийскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на "Z-концерте"Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на "Z-концерте"Украинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасетУкраинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасетАвстрия изменила правила для украинских беженцев. Иллюстративное фото.Страна ЕС изменила правила для украинских беженцев: как перейти на ВНЖ без выезда из страныАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История герояБудут "круглосуточные" графики отключения света. Иллюстративное фото.Киев с экстренными отключениями и проблемами с водоснабжением: что известно о ситуации в энергосистеме 1 ноября
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Путин запретил вербовать граждан Ганы на войну против Украины: что происходит

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
777
Путин запретил вербовать граждан Ганы на войну против Украины: что происходит
Российский диктатор Владимир Путин. Источник: Getty

Россия договорилась с Ганой об углублении сотрудничества в энергетической и оборонной сферах. В то же время российский диктатор Владимир Путин запретил привлекать граждан этой африканской страны к войне против Украины – в частности, путем незаконной вербовки или добровольного вступления в российскую армию.

Об этом сообщает Reuters. Министр иностранных дел Ганы Самюэл Окудзето Аблаква заявил, что соответствующих договоренностей достигли в ходе переговоров на саммите Россия – Африка.

О чем договорились Россия и Гана

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие атомной энергетики. По словам Аблаквы, Россия и Гана договорились работать над проектом строительства атомной электростанции мощностью 2000 мегаватт.

Ожидается, что этот проект поможет укрепить энергетическую безопасность Ганы и будет способствовать ее индустриализации. О переговорах по крупным проектам в области атомной энергетики в четырех африканских странах, среди которых и Гана, российская государственная корпорация "Росатом" сообщила еще 30 октября.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
9,3 т.
Имеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибунала
9,3 т.
Имеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибунала
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,6 т.
В Болгарии стартовал второй тур выборов президента: что изменится для Украины
1,6 т.
В Болгарии стартовал второй тур выборов президента: что изменится для Украины
Даниил БорщДаниил Борщ
795
Трамп использует ИИ для принятия важных для США решений – СМИ
795
Трамп использует ИИ для принятия важных для США решений – СМИ

Кроме того, стороны договорились углубить оборонное сотрудничество. Новый договор будет предусматривать, в частности, обеспечение потребностей ганских военных.

Путин запретил привлекать ганцев к войне

Отдельно министр иностранных дел Ганы сообщил о договоренности, согласно которой граждане страны не будут участвовать в войне России против Украины. По его словам, Путин запретил привлекать их как с помощью незаконных схем вербовки, так и путем добровольного вступления в российскую армию.

Другие договоренности между странами касаются поддержки сельского хозяйства Ганы и увеличения количества стипендий для ганских студентов, которые учатся в России.

Саммит Россия – Африка впервые состоялся в 2019 году. Москва использует этот формат для углубления экономических связей с африканскими государствами, в частности за счет сотрудничества в энергетической сфере.

Напомним, Россия пыталась пополнять ряды своей армии, вербуя граждан африканских стран под видом гражданского трудоустройства. В частности, власти Ганы сообщали о гибели десятков своих граждан, которых, по их данным, обманом втянули в войну против Украины. Кения и Гана требовали от Москвы объяснений и призывали прекратить такую практику.

Как писал OBOZ.UA, за девять месяцев 2026 года в российскую армию привлекли 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве. Всего украинская сторона идентифицировала почти 46 тысяч иностранцев из 151 страны, подписавших контракты с армией РФ.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссияАфрикаВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!