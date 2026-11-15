Путин выдвинул ядерный ультиматум Британии – The Telegraph

Россия заявила, что Великобритания должна прекратить использование ядерного оружия для защиты своих европейских союзников, если она стремится к миру в Украине. Этот пункт есть в перечне требований, составленном россиянами для переговоров о прекращении войны, которую развязала РФ.

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Об этом пишет The Telegraph. По данным издания, условия главы России по поводу мира в Украине предусматривают снятие "защитного зонтика" Trident (американские баллистические ракеты морского базирования, являющиеся носителями ядерного оружия – Ред.) со стран НАТО.

Великобритания – единственная страна Европы, которая обязалась использовать свои подводные лодки с ядерным оружием для обеспечения общей обороны НАТО.

"Многие из этих условий будут немедленно отвергнуты 32 союзниками по НАТО и Украиной. Великобритания, вероятно, отклонит требование не распространять свой "ядерный зонтик" на союзников", – говорится в статье.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем после встречи с европейскими лидерами в Дублине заявил журналистам, что безопасность континента не является предметом переговоров с Россией.

"Было очень сильное ощущение, что Россия требует включить вопрос европейской архитектуры безопасности или европейских договоренностей в сфере безопасности в эти переговоры... Нет, это не подлежит обсуждению. Европа сама должна решать, что ей делать – Европа и только она", – отметил он.

Чего еще хочет Путин

В программном документе Москвы содержится призыв к НАТО вывести свои войска из Восточной Европы и стран Балтии, исключить Финляндию из Альянса и взять на себя обязательство не отправлять войска в Украину. Заявлено, что только после этого диктатор Владимир Путин рассмотрит возможность прекращения огня.

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Документ имеет целью прекратить "поставки любого вида западного оружия, военной техники и продукции в Украину", а также заблокировать вступление нашей страны в НАТО.

Кроме того, Россия хочет сохранить за собой оккупированные украинские территории, получив контроль над значительными частями страны.

Взамен Москва могла бы одобрить вступление Украины в Европейский Союз при условии, что Киев будет исключен из общей оборонной политики блока.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вновь требовали "возвращения НАТО к границам 1997 года" – под видом обсуждения "новой архитектуры безопасности".

Главные истории дня

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что требования России о сокращении присутствия НАТО на восточном фланге Альянса неприемлемы, а Хельсинки не собираются ограничивать собственную деятельность в интересах Москвы. В Финляндии считают, что такими заявлениями Кремль проверяет готовность США и Европы уступать российскому давлению.

В Сенате США назвали абсурдным требование России вывести войска НАТО с собственных границ. Таким образом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз демонстрирует, что не намерен заканчивать войну.