Президент США Дональд Трамп в поздравлении с Днем благодарения, который отмечают 26 ноября, выступил с резкой критикой своих политических оппонентов, журналистов и нелегальных иммигрантов. Он обвинил их в попытках навредить стране, а также заявил, что часть иностранцев, которые якобы прибыли в США с целью совершать преступления, уже отправили на родину.

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Об этом Трамп написал в четверг, 26 ноября, в своей соцсети Truth Social. Свой пост он начал с поздравлений американцам, которых назвал патриотами и людьми, усердно работающими ради своей страны.

В то же время президент не обошелся без традиционных для него выпадов в адрес критиков.

Экономические показатели

Отдельно Трамп обратился к тем, кто, по его словам, обнародовал ложные экономические показатели накануне выборов, а исправил их лишь с опозданием на три недели.

Президент заявил, что после пересмотра данных выяснилось, что ВВП США вырос на 4,3%, а не на 3,4%, как сообщалось ранее. Он назвал это "ошибкой беспрецедентного масштаба", которая, по его мнению, требует немедленного расследования.

Речь идет о данных Бюро экономического анализа США. 29 октября ведомство оценило рост ВВП в 3,4% в годовом исчислении, а 25 ноября пересмотрело этот показатель до 4,3%.

Выпад против сомалийцев

Не оставил Трамп без внимания и тех, кто, по его мнению, пытается вернуть Соединенные Штаты к "радикальным левым взглядам". Он также обвинил оппонентов в стремлении изменить американскую судебную систему в соответствии с нормами шариата и перераспределить частную собственность.

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Отдельную часть поста президент посвятил сомалийской общине в США. Иронично он поблагодарил те 2% сомалийцев, которые, по его словам, работают и не получают государственной помощи.

"Я хочу поблагодарить 2% нашего сомалийского населения, у которых есть работа и которые действительно готовы работать, не получая государственной помощи", – написал Трамп.

Он назвал этих людей замечательными американскими "гражданами", которые заслуживают остаться в стране и праздновать День благодарения.

В то же время о остальных представителях общины президент высказался значительно жестче.

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"Остальных следует немедленно выгнать, тем самым спасая большой штат Миннесота, у которого не будет никаких шансов, если им позволят остаться", – заявил он.

В Миннесоте, в частности, переизбралась в Палату представителей США представительница сомалийской диаспоры Ильхан Омар.

Реконструкция Белого дома

Также Трамп ответил критикам, недовольным реконструкцией Белого дома. Он заявил, что нашел время в своем напряженном графике, чтобы отремонтировать здание, которое, по его словам, нуждалось в значительном обновлении.

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Президент перечислил выполненные работы: ремонт 17 разбитых окон, поврежденных колонн, восстановление элементов лепнины, а также приведение в порядок штукатурки и покраска.

"Я считал, что после того, как Белый дом был построен в 1792 году, пришло время его отремонтировать, ведь это, в конце концов, один из главных символов нашей страны", – объяснил Трамп.

Он также заявил, что сейчас Белый дом выглядит лучше, чем за всю свою историю. Кроме того, президент анонсировал появление там бального зала, о котором, по его словам, американские президенты мечтали более 150 лет.

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Заявления о преступниках

Самые резкие высказывания Трамп оставил для нелегальных мигрантов, которых он обвинил в преступлениях на территории США. Президент иронично поблагодарил убийц, наркоторговцев и других правонарушителей, которые, по его утверждению, незаконно попали в страну из тюрем, психиатрических учреждений и других учреждений за рубежом.

"Они приехали насиловать, грабить и убивать американских граждан в беспрецедентных масштабах", – заявил глава Белого дома.

По его словам, большинство таких людей уже вернули в страны происхождения.

"Мы очень по вам скучаем, но вы больше никогда не вернетесь, и Америка больше не позволит, чтобы то, что вы с нами сделали, повторилось!" – подытожил Трамп.

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