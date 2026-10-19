Принцесса Нидерландов получила воинское звание сержанта: что известно о её службе

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия в минувшую субботу получила звание сержанта. Церемония состоялась на борту парусника Statsraad Lehmkuhl в порту города Ден-Хелдер.

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О повышении принцессы сообщило Министерство обороны Нидерландов, которое опубликовало информацию о её службе. Амалия присоединилась к программе Defensity College в 2025 году, а сейчас служит в составе Королевских военно-морских сил Нидерландов.

Как проходит служба

На прошлой неделе принцесса отправилась в плавание вместе со всеми курсантами первого года обучения на судне Statsraad Lehmkuhl. Это норвежский трёхмачтовый парусник, построенный в 1914 году. Его регулярно используют в качестве учебного судна для подготовки военных моряков.

Амалия участвует в программе Defensity College, которая дает студентам возможность совмещать учебу с военной службой. Участники программы получают практический опыт в различных подразделениях вооруженных сил, а также проходят военную подготовку и принимают участие в соответствующих мероприятиях.

Программа направлена не только на подготовку будущих специалистов, но и на укрепление связей между армией и обществом. Она также способствует личностному, профессиональному и военному развитию студентов.

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Связь с монархией

Нидерландская королевская семья исторически имеет тесные связи с вооружёнными силами. Вильгельм Оранский был военачальником, а позже короли страны обладали верховным командованием войсками. После принятия Конституции 1983 года эти полномочия перешли к правительству.

Король Виллем-Александр также проходил военную службу. Он несла службу в Военно-морских силах, а впоследствии служил в сухопутных войсках и военно-воздушных силах. Как монарх, он и в дальнейшем сохраняет особую связь с вооруженными силами страны.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA писал, что 54-летняя королева Нидерландов Максима в феврале 2026 года решила вступить в резерв вооруженных сил страны. После прохождения короткого курса военной подготовки она должна была служить на условиях неполного рабочего дня. Тогда не уточнялось, в каком именно роде войск будет проходить службу королева.