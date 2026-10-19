Принцесса Нидерландов получила воинское звание сержанта: что известно о её службе

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойИллюстрация - дроваСколько стоит куб дров в Украине перед зимой: какие цены установлены в 2026 годуНаталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концертыНаталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концертыРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во ВладимиреПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во Владимире"Цвет нации": в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео"Цвет нации": в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видеоКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. ФотоКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. ФотоУкраина и Россия приступают к согласованию последних деталей эвакуации мирных жителей из Олешек: Лубинец раскрыл подробностиУкраина и Россия приступают к согласованию последних деталей эвакуации мирных жителей из Олешек: Лубинец раскрыл подробности

Принцесса Нидерландов получила воинское звание сержанта: что известно о её службе

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
icon 651
Принцесса Нидерландов получила воинское звание сержанта: что известно о её службе
"Амалия" несет службу в Военно-морских силах страны. Источник: defensie.nl

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия в минувшую субботу получила звание сержанта. Церемония состоялась на борту парусника Statsraad Lehmkuhl в порту города Ден-Хелдер.

О повышении принцессы сообщило Министерство обороны Нидерландов, которое опубликовало информацию о её службе. Амалия присоединилась к программе Defensity College в 2025 году, а сейчас служит в составе Королевских военно-морских сил Нидерландов.

Как проходит служба

На прошлой неделе принцесса отправилась в плавание вместе со всеми курсантами первого года обучения на судне Statsraad Lehmkuhl. Это норвежский трёхмачтовый парусник, построенный в 1914 году. Его регулярно используют в качестве учебного судна для подготовки военных моряков.

Читайте также
Дмитрий ТомчукДмитрий Томчук
icon 70,9 т.
Ялта без украинцев: Путин зовет Трампа и Си на историческое разделение мира, но есть проблема
icon 70,9 т.
Ялта без украинцев: Путин зовет Трампа и Си на историческое разделение мира, но есть проблема
Георгий БиркадзеГеоргий Биркадзе
icon 7,4 т.
Америка на грани пропасти. И чего ждать от Трампа, если республиканцы проиграют Конгресс
icon 7,4 т.
Америка на грани пропасти. И чего ждать от Трампа, если республиканцы проиграют Конгресс
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 1,8 т.
Глобальное потепление ускорилось вдвое: ученые объяснили, чем это грозит
icon 1,8 т.
Глобальное потепление ускорилось вдвое: ученые объяснили, чем это грозит
Принцесса Нидерландов получила воинское звание сержанта: что известно о её службе

Принцесса отправилась в плавание на судне Statsraad Lehmkuhl. Источник: defensie.nl

Амалия участвует в программе Defensity College, которая дает студентам возможность совмещать учебу с военной службой. Участники программы получают практический опыт в различных подразделениях вооруженных сил, а также проходят военную подготовку и принимают участие в соответствующих мероприятиях.

Программа направлена не только на подготовку будущих специалистов, но и на укрепление связей между армией и обществом. Она также способствует личностному, профессиональному и военному развитию студентов.

Связь с монархией

Нидерландская королевская семья исторически имеет тесные связи с вооружёнными силами. Вильгельм Оранский был военачальником, а позже короли страны обладали верховным командованием войсками. После принятия Конституции 1983 года эти полномочия перешли к правительству.

Король Виллем-Александр также проходил военную службу. Он несла службу в Военно-морских силах, а впоследствии служил в сухопутных войсках и военно-воздушных силах. Как монарх, он и в дальнейшем сохраняет особую связь с вооруженными силами страны.

Ранее OBOZ.UA писал, что 54-летняя королева Нидерландов Максима в феврале 2026 года решила вступить в резерв вооруженных сил страны. После прохождения короткого курса военной подготовки она должна была служить на условиях неполного рабочего дня. Тогда не уточнялось, в каком именно роде войск будет проходить службу королева.

Похожие темы
Нидерландыкоролеваморякиполитика
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться