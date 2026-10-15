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"Убрать анклавы ради мира": Пашинян предлагает Азербайджану обменяться с Арменией территориями. Карта

Дарья ДуроваДарья Дурова
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"Убрать анклавы ради мира": Пашинян предлагает Азербайджану обменяться с Арменией территориями. Карта
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Иллюстративное фото. Источник: Facebook Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Армении и Азербайджану необходимо пропорционально "обменяться" анклавами и эксклавами, установить четкую границу между странами и навсегда отказаться от взаимных территориальных претензий. Это приблизит подписание и ратификацию прочного мирного соглашения.

Об этом 14 октября в видеообращении в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он обозначил условия, которые, по его мнению, необходимы для окончательного урегулирования.

"Не должно быть никаких анклавов или эксклавов по обе стороны границы. Иными словами, две страны должны осуществить обмен территориями эквивалентных, точных размеров", – сказал глава правительства.

Армения должна владеть землями площадью 29 743 квадратных километра, а процессы делимитации и демаркации границы должны проводиться на основе Алма-Атинской декларации, убежден премьер.

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Результатом должен стать полный отказ Еревана и Баку от любых претензий. В этом контексте Пашинян упомянул о "Карабахе, Гардмане, Ширване, Нахичевани", а также о "Западном Азербайджане".

"Армения и Азербайджан не должны предъявлять друг другу никаких претензий и должны оставить друг друга в покое по всем вопросам", – утверждает политик.

По словам Пашиняна, во время кратких переговоров с президентом Ильгамом Алиевым на прошлой неделе в Туркменистане на полях саммита СНГ у него сложилось впечатление, что Азербайджан может поддержать эти идеи.

"У меня складывается предварительное впечатление, что у нас есть возможность придать миру конкретную форму, и мы будем заниматься реализацией этой возможности в ближайшее время", – сказал армянский лидер.

Также он выступил за открытие всех транспортных маршрутов, в частности тех, которые позволят соединять части Армении через территорию Азербайджана, а части Азербайджана – через Армению. Пашинян поддерживает так называемый проект "Путь Трампа" и хочет, чтобы дороги работали "опираясь на логику обеспечения и функциональности".

''Убрать анклавы ради мира'': Пашинян предлагает Азербайджану обменяться с Арменией территориями. Карта

Как сейчас выглядит граница стран. Источник: Al Jazeera

Как писал OBOZ.UA, летом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему трудно говорить о стратегическом партнерстве с РФ после того, как Москва не выполнила свои обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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