Против обязательной военной службы и роста цен: протесты ''зумеров'' добрались до Германии. Фото

В Германии 31 октября на демонстрации с требованиями улучшить образование, отменить обязательную военную службу и снизить стоимость жизни собрались десятки тысяч человек. Протесты "зумеров" прошли относительно спокойно, хотя в Гамбурге и Кельне полиции пришлось принимать меры против митингующих, в частности из-за использования пиротехники.

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Акции также прошли в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Майнце, Мюнхене, Нюрнберге, Эрфурте, Магдебурге, Дрездене, Лейпциге и других городах. Reuters сообщает, что молодежное движение, поддерживаемое большим числом представителей "поколения Z", было вдохновлено протестами в других странах Европы.

Митинги в ФРГ организовала группа "Gen Z regelt" (с немецкого – "Поколение Z берет на себя инициативу"). Напомним: "зумерами" считаются люди, родившиеся с 1997 по 2012 год.

Официальные данные, зафиксированные в субботу днем, свидетельствуют о том, что явка была ниже 182 000, как изначально ожидали организаторы. Полиция Франкфурта, Мюнхена и Берлина сообщила о 18 000 протестующих (вдвое меньше, чем примерно 36 000, указанных на сайте "Gen Z regelt").

Немецкие власти подтвердили, что субботние демонстрации, совпавшие с празднованием Хеллоуина, были преимущественно мирными, но предупредили о попытках экстремистских группировок использовать эту инициативу.

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"Мы здесь сегодня, чтобы бороться за мир и свободу, а не за войну и принуждение. Самое важное для нас – это более эффективная поддержка систем здравоохранения и образования. Мы против обязательной военной службы и за более справедливое распределение бремени", – утверждает представительница "Gen Z regelt" Лина Фридрих.

Участники акции требовали увеличить финансирование школ и поддержку людей с зависимостью, призывали бороться с ростом стоимости жизни, содействовать социальной справедливости и усилить защиту климата. Также участники протестовали против военного призыва и расширения государственного наблюдения.

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Какие нарушения зафиксировали на митингах

Некоторые демонстрации были прекращены из-за нарушения запрета на ношение масок. По данным полиции, на обочинах некоторых маршрутов протестов запускали фейерверки.

В Гамбурге отдельные демонстранты забрасывали полицейских фейерверками. Кроме того, люди, одетые в черное (некоторые и в масках), сорвали красно-белые пластиковые строительные барьеры возле главного железнодорожного вокзала Гамбурга и выбрасывали их на улицу. Заграждение подожгли.

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Правоохранители вмешались и разогнали толпу, а в некоторых случаях применили перцовый газ. Возгорание потушили с помощью водометов.

В Кельне из-за масок и пиротехники митинг также разогнали, после чего вспыхнули отдельные столкновения. По данным Tagesschau, к мирным участникам протеста проникли экстремистские и пропалестинские группы. Несколько сотен человек пытались массово добраться до центра города, но были остановлены полицией. В копов неоднократно бросали фейерверки. Правонарушителей остановили с помощью нескольких сотен полицейских и двух водометов.

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Как писал OBOZ.UA, во Франции 31 октября возобновились массовые протесты на улицах городов из-за недовольства условиями обучения, уровнем покупательной способности и защитой гражданских свобод. В субботу по всей стране на митинги вышли около 320 000 человек, в частности в Париже собралось около 70 000.