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Против обязательной военной службы и роста цен: протесты "зумеров" добрались до Германии. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
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96
Протесты в Гамбурге
Радикальные протестующие вступают в столкновения с полицией. Гамбург, Германия. 31 октября 2026 года. Источник: Alexander Koerner / Getty Images

В Германии 31 октября на демонстрации с требованиями улучшить образование, отменить обязательную военную службу и снизить стоимость жизни собрались десятки тысяч человек. Протесты "зумеров" прошли относительно спокойно, хотя в Гамбурге и Кельне полиции пришлось принимать меры против митингующих, в частности из-за использования пиротехники.

Акции также прошли в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Майнце, Мюнхене, Нюрнберге, Эрфурте, Магдебурге, Дрездене, Лейпциге и других городах. Reuters сообщает, что молодежное движение, поддерживаемое большим числом представителей "поколения Z", было вдохновлено протестами в других странах Европы.

Митинги в ФРГ организовала группа "Gen Z regelt" (с немецкого – "Поколение Z берет на себя инициативу"). Напомним: "зумерами" считаются люди, родившиеся с 1997 по 2012 год.

Против обязательной военной службы и роста цен: протесты ''зумеров'' добрались до Германии. Фото

Протест организовала группа "Gen Z regelt". Источник: Скриншот ролика Tagesschau

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Против обязательной военной службы и роста цен: протесты ''зумеров'' добрались до Германии. Фото

Баннер на одной из демонстраций в Германии. Источник: Скриншот ролика Tagesschau

Официальные данные, зафиксированные в субботу днем, свидетельствуют о том, что явка была ниже 182 000, как изначально ожидали организаторы. Полиция Франкфурта, Мюнхена и Берлина сообщила о 18 000 протестующих (вдвое меньше, чем примерно 36 000, указанных на сайте "Gen Z regelt").

Немецкие власти подтвердили, что субботние демонстрации, совпавшие с празднованием Хеллоуина, были преимущественно мирными, но предупредили о попытках экстремистских группировок использовать эту инициативу.

"Мы здесь сегодня, чтобы бороться за мир и свободу, а не за войну и принуждение. Самое важное для нас – это более эффективная поддержка систем здравоохранения и образования. Мы против обязательной военной службы и за более справедливое распределение бремени", – утверждает представительница "Gen Z regelt" Лина Фридрих.

Против обязательной военной службы и роста цен: протесты ''зумеров'' добрались до Германии. Фото

Полицейские машины возле запланированного места сбора. Источник: Скриншот ролика Tagesschau

Участники акции требовали увеличить финансирование школ и поддержку людей с зависимостью, призывали бороться с ростом стоимости жизни, содействовать социальной справедливости и усилить защиту климата. Также участники протестовали против военного призыва и расширения государственного наблюдения.

Какие нарушения зафиксировали на митингах

Некоторые демонстрации были прекращены из-за нарушения запрета на ношение масок. По данным полиции, на обочинах некоторых маршрутов протестов запускали фейерверки.

В Гамбурге отдельные демонстранты забрасывали полицейских фейерверками. Кроме того, люди, одетые в черное (некоторые и в масках), сорвали красно-белые пластиковые строительные барьеры возле главного железнодорожного вокзала Гамбурга и выбрасывали их на улицу. Заграждение подожгли.

Правоохранители вмешались и разогнали толпу, а в некоторых случаях применили перцовый газ. Возгорание потушили с помощью водометов.

В Кельне из-за масок и пиротехники митинг также разогнали, после чего вспыхнули отдельные столкновения. По данным Tagesschau, к мирным участникам протеста проникли экстремистские и пропалестинские группы. Несколько сотен человек пытались массово добраться до центра города, но были остановлены полицией. В копов неоднократно бросали фейерверки. Правонарушителей остановили с помощью нескольких сотен полицейских и двух водометов.

Против обязательной военной службы и роста цен: протесты ''зумеров'' добрались до Германии. Фото

После завершения демонстрации в Кельне вспыхнули беспорядки. Источник: Tagesschau

Против обязательной военной службы и роста цен: протесты ''зумеров'' добрались до Германии. Фото

Во Франкфурте магазины люксовых брендов заколачивали витрины фанерой в качестве меры предосторожности. Источник: Tagesschau

Как писал OBOZ.UA, во Франции 31 октября возобновились массовые протесты на улицах городов из-за недовольства условиями обучения, уровнем покупательной способности и защитой гражданских свобод. В субботу по всей стране на митинги вышли около 320 000 человек, в частности в Париже собралось около 70 000.

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