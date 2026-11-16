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Проигнорировали предупреждения: американский майор обвинил военное руководство США в "тактическом провале" в войне с Ираном

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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Армия США
Американские военные. Иллюстрационное фото. Источник: nationalguard.mil

В Конгресс США 13 ноября поступила жалоба на ненадлежащее планирование и игнорирование предупреждений о слабой защите военных объектов во время активной фазы войны с Ираном. Эту жалобу подал майор Стивен Рамсботтом, переживший атаку иранского беспилотника на военную базу в Порт-Шуайбе (также известном как Эш-Шуайб) в Кувейте.

Обращение, которое Рамсботтом отправил в комитеты по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената, получило издание CBS News. Военнослужащий утверждает, что высокопоставленное военное руководство игнорировало доклады о плохой защите от вражеских БПЛА.

Речь идет, в частности, о слабых укреплениях. Кроме того, в Порт-Шуайбе "не было ни врача, ни стационарного пункта медицинской помощи, а была лишь одна машина скорой помощи".

"Я считаю, что это тактический провал армии, нашего руководства и меня самого – вплоть до моего уровня. Мы просто плохо все спланировали, и это должно стать для нас уроком", – сказал американский майор.

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Что произошло в Эш-Шуайбе

Командный пункт ВМС США в Кувейте, известный как Порт-Шуайба, был атакован иранским беспилотником. Это произошло 1 марта 2026 года, то есть в первые дни масштабной операции "Эпическая ярость", которую США и Израиль начали против Исламской Республики Иран.

В результате обстрела погибли шесть американских солдат. Это стало самой смертоносной атакой на войска США за всю военную операцию.

На следующий день после этой атаки министр обороны Пит Хегсет заверял на пресс-конференции, что размещенные там войска "хорошо защищены".

"Время от времени, к сожалению, такое случается, мы называем это прорывом, когда снаряд пробивает укрепления. И в этом конкретном случае так и произошло: они добрались до укрепленного центра тактического управления. Но ведь это мощное оружие", – объяснял Хегсет обстоятельства обстрела Эш-Шуайбы.

Проигнорировали предупреждения: американский майор обвинил военное руководство США в ''тактическом провале'' в войне с Ираном

Эш-Шуайб (Кувейт) на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA, Иран тайно накопил значительный ракетный арсенал и сейчас имеет до 2500 единиц этого вооружения. Несмотря на удары США и Израиля по военным объектам, Тегеран постепенно восстанавливает свои запасы и готовится к возможному новому обострению. Кроме того, РФ помогает союзнику совершенствовать разведку и точнее определять цели для атак на Ближнем Востоке.

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