Второй президентский срок Трампа все яснее превращается в глобальную катастрофу. Мы только вчера говорили об этом с Виталием Портниковым. Он говорит, что если срок полномочий Трампа не завершится Третьей мировой войной – это уже можно будет считать успехом.

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Представьте себе, какой колоссальной может быть цена ошибки! А речь идет, собственно, об ошибке: две трети американцев сегодня не поддерживают политику Трампа. Только это уже не имеет значения – до ноября 2028 года, до следующих выборов, Трамп будет оставаться проблемой. Ведь даже Никсону в свое время не удалось объявить импичмент: он ушел сам. Можете ли вы представить, что Трамп окажет такую услугу человечеству и американскому народу?

Трамп в свое время любил сравнивать себя с Рональдом Рейганом. Хотя на самом деле трудно представить себе более непохожих друг на друга политиков. Прежде всего по моральным ориентирам. У Рейгана есть известная фраза: "Вы не становитесь президентом Соединенных Штатов. Вам временно поручают опеку над институтом под названием Президентство, который принадлежит нашему народу". Зато Трамп бесчисленное количество раз называл себя "королем", трактуя президентство не как демократический институт, а, скорее, как монархию.

Американцы избрали своего первого президента, Джорджа Вашингтона, в далеком 1789 году. Это был год Великой французской революции, и США стали первым в мире государством, предложившим этот новый тип государственного устройства – президентскую республику. Для того времени это было очень прогрессивно. Американцы по праву гордятся своим прошлым. Но то, что хорошо работало 250 лет назад, сегодня может казаться архаичным.

Мне кажется, культ "отцов-основателей" мешает многим американцам сегодня критически взглянуть на их наследие. Многие нормы и обычаи, которые явно устарели, не пересматриваются веками – потому что так поступали во времена Франклина и Джефферсона. А значит, лучше уже быть не может. Например, выборы по вторникам. Сейчас это просто неудобно, хотя 200 лет назад это был лучший день для голосования фермеров: между походом в церковь в воскресенье и ярмаркой в среду.

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В конце концов, день голосования мало на что влияет. Это просто забавный обычай. А вот идея, что совокупное настроение людей, которые в этот день почему-то решили проголосовать за негодяя, популиста, врага демократии, преступника, делает всех жителей страны на 4 или 5 лет заложниками этого ошибочного выбора... Насколько это хорошая идея во времена социальных сетей и мигающего "клипового" мышления?

И я здесь в очередной раз хочу подчеркнуть: в XXI веке президентская форма правления для демократических республик выглядит устаревшей. Она усиливает противостояние и раскол внутри общества. И делает цену ошибки слишком высокой.

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Поэтому, когда президент Трамп говорит нам, украинцам, что нам пора найти себе другого президента, мы в полном праве можем ответить тем же призывом к американцам. Однако еще лучшим пожеланием и для украинцев, и для американцев (а также для южнокорейцев и даже французов) было бы другое: нам пора обзавестись другой формой государственного устройства. И здесь не нужно изобретать велосипед – это парламентская демократия. Которая, кстати, намного старше американской Конституции и ее изобретения – президентов.

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