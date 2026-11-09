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Президентом Германии впервые может стать женщина: Мерц официально представил кандидатуру

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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Президентом Германии впервые может стать женщина: Мерц официально представил кандидатуру
Кандидатом на пост федерального президента будет Ильзе Айгнер. Источник: Tagesschau

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц определился с кандидатурой на пост федерального президента страны. Он намерен предложить на эту должность председателя парламента Баварии Ильзе Айгнер, которая может стать первой женщиной во главе немецкого государства.

Об этом пишет немецкое издание Tagesschau. По информации журналистов, Мерц объявил о своем решении во время ужина с руководством партии в Берлине. Официально представить кандидатуру Айгнер руководящим органам ХДС он планирует в понедельник.

Первый шанс для женщины

Ильзе Айгнер представляет Христианско-социальный союз (ХСС) и сейчас возглавляет парламент Баварии. Если ее изберут федеральным президентом, она станет не только первой женщиной на этом посту, но и первой представительницей ХСС, которая займет высший государственный пост в Германии.

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О намерении выдвинуть Айгнер кандидатом от консервативного блока стало известно еще в пятницу. Однако Фридрих Мерц до этого не подтверждал информацию, поскольку сначала хотел обсудить вопрос с руководством ХДС.

Кандидатуру баварского политика ранее поддержали представители нескольких партий, в том числе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и

Председатель СДПГ Ларс Клингбайль назвал Айгнер политиком с чрезвычайно сильной способностью объединять людей. По его словам, именно такое качество нужно Германии в нынешнее время.

Свою оценку дал и председатель Молодежного союза Йоханнес Винкель. Он назвал ее прекрасным кандидатом, которая учитывает интересы разных общественных групп и обладает значительным политическим опытом.

Голосование в январе

В понедельник Ильзе Айгнер должна принять участие в очередном заседании президиума и федерального правления ХДС, где представит свою кандидатуру. После совместного заявления Фридрих Мерц и Айгнер отправятся в Мюнхен.

Там они планируют посетить торжественное мероприятие по случаю 20-летия главной синагоги города. На мероприятии также будет присутствовать глава ХСС Маркус Зедер.

Окончательное решение о преемнике действующего федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера примет Федеральное собрание Германии 30 января 2027 года.

В его состав входят 630 депутатов Бундестага и такое же количество представителей, избранных парламентами федеральных земель. Таким образом, общее число участников голосования составляет 1260 человек.

Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ имеют в Федеральном собрании большинство примерно в 50 голосов. Поэтому избрание 61-летней Ильзе Айгнер федеральным президентом считается весьма вероятным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС без гарантий от всех стран финансировать Украину.

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