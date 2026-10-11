Президент Бразилии обвинил американскую компанию во вмешательстве в выборы в пользу его соперника: что происходит

Избирательный штаб президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Сильвы обвинил американскую компанию Meta в возможном вмешательстве в избирательный процесс в пользу его соперника Флавио Болсонару. Поводом стали вероятные ограничения распространения постов действующего главы государства и проблемы с отображением его профиля в Instagram накануне первого тура выборов.

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Об этом сообщает AFP. В субботу, 10 октября, Высший избирательный суд Бразилии (TSE) дал Meta 48 часов, чтобы объяснить возможное снижение охвата

В чем обвиняют Meta

В заявлении предвыборного штаба Лулы говорится, что в последние дни платформы Meta, к которым относятся Facebook, WhatsApp и Instagram, якобы ограничивали распространение контента президента. В частности, компания, по утверждению штаба, не позволяла продвигать посты Лулы в ленте Instagram, а также фиксировала перебои с подсчетом просмотров его публикаций, что могло повлиять на их охват.

Кроме того, перед первым туром голосования, который состоялся в минувшее воскресенье, профили Лулы и других левых политиков, как утверждает его команда, внезапно исчезали из результатов поиска в Instagram.

"Совокупность технических проблем вызывает серьезные подозрения, что действия Meta являются попыткой вмешательства в избирательный процесс в Бразилии в пользу кандидатуры Флавио Болсонару", – заявил избирательный штаб президента.

Что ответила компания

Высший избирательный суд Бразилии обязал Meta в течение 48 часов предоставить информацию о мерах, примененных к официальным аккаунтам Лулы, а также объяснить аномалии в статистике просмотров видео.

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В то же время бразильский офис компании отверг обвинения, назвав их ложными и не подтверждаемыми фактами. В Meta заявили, что многие из упомянутых технических проблем возникали не только в Бразилии и не ограничивались конкретными аккаунтами.

Компания также подчеркнула, что соблюдает избирательное законодательство и стремится обеспечивать равные условия для использования своих платформ всеми участниками избирательного процесса.

Что известно о выборах в Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва баллотируется на четвертый президентский срок с перерывами между ними. Во втором туре, запланированном на 25 октября, он будет соперничать с сенатором Флавио Болсонару – сыном бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, представляющим ультраправый политический лагерь.

Главные истории дня

По итогам первого тура Флавио Болсонару занял первое место. После голосования Лула, который не пользуется мобильным телефоном, активизировал кампанию в социальных сетях, в частности начал публиковать видео с обращениями к своим онлайн-подписчикам.

Избирательный штаб Лулы уже подал жалобу в избирательный суд из-за возможного ограничения распространения контента.

Напомним, президентские выборы в Бразилии решатся во втором туре, в который вышли действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавио Болсонару. По результатам подсчета 99% бюллетеней, Болсонару набрал 47,03% голосов, а Лула – 45,16%.

Как писал OBOZ.UA, власти Бразилии отказали в визах двум чиновникам администрации президента США Дональда Трампа, которые планировали посетить страну. В Бразилии подозревали, что американская делегация могла попытаться поставить под сомнение честность избирательной системы накануне президентских выборов.