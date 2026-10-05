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Премьер-министр Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы: объявлена дата

Катя Помазан
Катя Помазан
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Премьер-министр Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы: объявлена дата
Премьер-министр Испании. Источник: shutterstock.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов 29 ноября. Глава правительства заявил, что стремится заручиться более широкой поддержкой избирателей и сформировать в парламенте более устойчивое прогрессивное большинство.

Решение о досрочных выборах было принято после того, как испанский парламент отклонил предложенные правительством меры в сфере жилищного строительства. Об этом Санчес заявил в телеобращении, передает France 24.

Речь идет, в частности, о двух чрезвычайных указах, которые предусматривали ограничение выселений и меры против спекуляций на рынке недвижимости.

Провал законодательных инициатив произошел на фоне роста недовольства ситуацией с доступностью жилья в Испании. В последние недели в разных городах страны проходили протесты с требованиями к правительству решить проблему высокой стоимости жилья.

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Одним из резонансных случаев стало выселение 87-летней женщины в Мадриде, которое транслировали по телевидению. Эта ситуация вызвала значительный общественный резонанс и усилила давление на правительство Санчеса.

Премьер-министр находится у власти с 2018 года. Он неоднократно удерживал правительство благодаря сложным коалициям, в которые входили представители левых сил и региональных партий.

В то же время нынешнее правительство сталкивается со все большей фрагментацией среди партнеров. Из-за этого парламенту было сложно принимать законы, а государственный бюджет в Испании не утверждался с 2023 года.

Досрочные выборы могут стать серьёзным испытанием для Социалистической партии Санчеса. По данным опросов, она уступает консервативной Народной партии, а наиболее вероятным сценарием после выборов называют коалицию PP при поддержке правопопулистской Vox.

В случае такого результата Vox может впервые со времени восстановления демократии после смерти диктатора Франсиско Франко получить возможность участвовать в центральном правительстве Испании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Испании уже третий день продолжаются протесты во всех городах страны. Тысячи людей выходят на улицы, требуя усилить защиту арендаторов и остановить рост стоимости жилья. Протесты проходят на фоне провала в парламенте правительственного предложения по выходу из кризиса.

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