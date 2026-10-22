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Премию Сахарова присудили Международному уголовному суду, против которого США ввели санкции: что известно

Катя ПомазанКатя Помазан
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Премию Сахарова присудили Международному уголовному суду, против которого США ввели санкции: что известно
Международный уголовный суд. Источник: Peter Dejong / AP.

Европейский парламент присудил Международному уголовному суду (МУС) премию Сахарова за свободу мысли 2026 года. Награда стала сигналом поддержки суда со стороны ЕС на фоне давления администрации президента США Дональда Трампа, которая вводит ограничения против учреждения и его должностных лиц.

О победе суда объявила президент Европейского парламента Роберта Метсола. Об этом сообщает Rapporteur.

Евросоюз основывается на уважении к многостороннему сотрудничеству и международным институтам, а награда отмечает важную работу судов по обеспечению международного права и правосудия.

"ЕС построен на уважении к многосторонности и международным институтам, и эта премия признает важную работу судов по обеспечению международного права и справедливости", – заявила Метсола.

Инициаторами выдвижения МУС стали представители группы социалистов и демократов в Европарламенте. Французская социалистка Хлое Ридель, предложившая кандидатуру суда, назвала победу исторической.

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"Это послание надежды и сопротивления, адресованное Дональду Трампу. Мы будем поддерживать МУС столько, сколько потребуется", – сказала она.

Выбор МУС стал неожиданностью, поскольку перед финальным голосованием суд не считали фаворитом. Во время первого раунда три правые политические группы – Европейская народная партия, Европейские консерваторы и реформисты и группа "Европа суверенных наций" – поддержали танзанийского оппозиционера Тунду Лиссу.

Кандидатуру МУС поддержала коалиция социалистов и демократов, Renew Europe, "Зеленых" и левых. Группа "Патриоты за Европу" выдвинула иранских сестер Таранех и Ромину Рахими, однако после их выхода из конкурса воздержалась от поддержки Лиссы во время финального голосования. Это обеспечило сторонникам суда необходимое большинство.

Нидерландский депутат Европарламента от Европейской народной партии Дирк Готинк отметил, что награда автоматически не спасет МУС, однако станет четким сигналом поддержки института и международного права.

Отношения между Вашингтоном и Международным уголовным судом остаются напряженными на протяжении многих лет. США не являются стороной Римского статута и выступают против распространения юрисдикции суда на американских граждан и союзников.

Споры обострились после начала расследования МУС в отношении действий американских военных в Афганистане, а также выдачи ордеров на арест израильских должностных лиц в связи с войной в секторе Газы.

В ответ американская администрация объявила о санкциях против должностных лиц и структур суда, сообщает в своем материале OBOZ.UA. В начале октября Вашингтон сообщил о новых ограничительных мерах, которые могут существенно осложнить работу учреждения.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что союзники Вашингтона должны повлиять на МУС, чтобы устранить опасения американской стороны. Он также предупреждал, что Соединенные Штаты продолжат ограничивать деятельность суда, пока не сочтут угрозу для американцев устраненной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 12 октября Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд.

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