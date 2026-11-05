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Работает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
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Работает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок
Конгрессвумен США Марси Каптур. Источник: GettyImages

На промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоялись 3 ноября, демократка Марси Каптур победила в 9-м округе штата Огайо, получив место в Палате представителей на 23-й срок. Ее соперниками были республиканец Дерек Меррин и независимая кандидатка Кэти Маккинстри.

Об этом сообщило NBC News. По результатам подсчета 98% голосов, Каптур поддержали 52,7% избирателей – 159 306 человек. Меррин набрал 47,3% голосов – 142 830.

Марси Каптур представляет штат Огайо в Палате представителей с 1983 года. Она является женщиной с самым продолжительным стажем работы в истории этой палаты Конгресса, опередив даже бывшего спикера Нэнси Пелоси.

Конгрессвумен имеет украинские корни и является соучредительницей Украинского кокуса – двухпартийного объединения членов Конгресса, выступающего за поддержку Украины. Она также поддерживает предоставление Киеву военной помощи.

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Работает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок

Марси Каптур последовательно поддерживает Украину. Источник: GettyImages

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Марси Каптур выступила против приостановки поставок американского оружия Украине, предупредив администрацию Дональда Трампа о возможных последствиях такого решения. Она отмечала, что системы ПВО, в частности Patriot, играют ключевую роль в обороне страны от российских атак и ежедневно спасают жизни.

Конгрессвумен предостерегла, что без жизненно важных боеприпасов Украина не будет иметь достаточно альтернативных средств защиты. По ее мнению, прекращение их поставок неизбежно приведет к гибели украинских военных и гражданских.

Также Каптур вместе с тремя коллегами из Конгресса призвала администрацию Трампа не ослаблять санкции против России. В совместном письме законодатели подчеркнули, что смягчение ограничений лишь придаст Москве уверенности и затянет войну против Украины. Они призвали Вашингтон, напротив, усилить экономическое давление на страну-агрессора и ввести новые санкции.

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