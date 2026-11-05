Работает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок

На промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоялись 3 ноября, демократка Марси Каптур победила в 9-м округе штата Огайо, получив место в Палате представителей на 23-й срок. Ее соперниками были республиканец Дерек Меррин и независимая кандидатка Кэти Маккинстри.

Видео дня

Об этом сообщило NBC News. По результатам подсчета 98% голосов, Каптур поддержали 52,7% избирателей – 159 306 человек. Меррин набрал 47,3% голосов – 142 830.

Марси Каптур представляет штат Огайо в Палате представителей с 1983 года. Она является женщиной с самым продолжительным стажем работы в истории этой палаты Конгресса, опередив даже бывшего спикера Нэнси Пелоси.

Конгрессвумен имеет украинские корни и является соучредительницей Украинского кокуса – двухпартийного объединения членов Конгресса, выступающего за поддержку Украины. Она также поддерживает предоставление Киеву военной помощи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Марси Каптур выступила против приостановки поставок американского оружия Украине, предупредив администрацию Дональда Трампа о возможных последствиях такого решения. Она отмечала, что системы ПВО, в частности Patriot, играют ключевую роль в обороне страны от российских атак и ежедневно спасают жизни.

РЕКЛАМА

Конгрессвумен предостерегла, что без жизненно важных боеприпасов Украина не будет иметь достаточно альтернативных средств защиты. По ее мнению, прекращение их поставок неизбежно приведет к гибели украинских военных и гражданских.

Также Каптур вместе с тремя коллегами из Конгресса призвала администрацию Трампа не ослаблять санкции против России. В совместном письме законодатели подчеркнули, что смягчение ограничений лишь придаст Москве уверенности и затянет войну против Украины. Они призвали Вашингтон, напротив, усилить экономическое давление на страну-агрессора и ввести новые санкции.

Главные истории дня