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Стремится укрепить статус космической державы: Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников

Даниил БорщДаниил Борщ
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Стремится укрепить статус космической державы: Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников
Китай вывел на низкую околоземную орбиту 27-ю группу телекоммуникационных спутников. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Скриншот

В субботу, 10 октября, Китай вывел на низкую околоземную орбиту 27-ю группу телекоммуникационных спутников для развития интернет-связи. Запуск стал очередным шагом страны в развитии собственной спутниковой инфраструктуры и укреплении позиций в космической отрасли.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Спутники вывела на орбиту ракета-носитель "Чанчжэнь-12" (Long March-12), которая стартовала с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань в 3:27 по местному времени 10 октября, или в 22:27 9 октября по киевскому времени.

Что известно о запуске

Количество космических аппаратов в составе новой группы, их названия и технические характеристики пока не разглашаются. В то же время Китай продолжает развивать спутниковые системы связи, стремясь укрепить свой статус космической державы.

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Стремится укрепить статус космической державы: Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников

Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников. Источник: Скриншот

Несмотря на эти усилия, страна пока уступает США по количеству коммерческих ракетных запусков. В 2025 году американская компания SpaceX осуществила в общей сложности 170 запусков космических ракет, тогда как китайские коммерческие и частные аэрокосмические компании с помощью собственных ракет-носителей выполнили лишь 25 запусков.

Стремится укрепить статус космической державы: Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников

Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников. Источник: Скриншот

Какие возможности имеет ракета "Чанчжэн-12"

Ракета-носитель "Чанчжэн-12" была разработана Шанхайской академией космических технологий. В настоящее время она является самой большой китайской ракетой-носителем по грузоподъёмности и способна доставлять на низкую околоземную орбиту не менее 12 тонн полезной нагрузки.

Стремится укрепить статус космической державы: Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников

Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников. Источник: Скриншот

Китай развивает космические и телекоммуникационные технологии

Напомним, в мае 2026 года Китай вывел на орбиту новый испытательный спутник, предназначенный для проверки перспективных технологий спутникового интернета. Аппарат должен помочь протестировать возможность передачи широкополосного сигнала непосредственно на мобильные телефоны.

Кроме того, спутник будет использоваться для испытания интеграции космических и наземных сетей связи. Эти разработки являются частью усилий Китая по совершенствованию телекоммуникационных технологий и расширению возможностей спутниковой связи.

Как писал OBOZ.UA, Европа и Китай вывели на орбиту совместный спутник SMILE, предназначенный для исследования влияния солнечного ветра на магнитосферу Земли. Аппарат оснащен четырьмя научными приборами, которые помогут изучать взаимодействие солнечных потоков с магнитным полем нашей планеты и лучше понять механизмы возникновения геомагнитных бурь.

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