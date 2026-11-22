В субботу, 21 ноября, российский вертолет, вероятно, нарушил воздушное пространство Финляндии. Это произошло в 12:34 возле города Ловийса.

Видео дня

Максимальное расстояние, на которое летательный аппарат проник в воздушное пространство страны-члена НАТО, составило 4,1 км. Об этом сообщили в Министерстве обороны Финляндии.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, предполагаемое нарушение воздушного пространства, вероятно, связано с операциями по спасению или сопровождению грузового судна, которое получило повреждения в Финском заливе.

"Вооруженные силы и пограничная служба занимаются этой ситуацией в сотрудничестве с другими органами власти", – отметил министр.

За расследование предполагаемого нарушения воздушного пространства отвечает пограничная служба Финляндии.

Что предшествовало

21 ноября в России пожаловались на атаку дронов в Финском заливе. Беспилотники атаковали в нейтральных водах грузовое судно, следовавшее в Калининград.

РЕКЛАМА

По информации полиции Эстонии, атакованным судном является Sparta II, следовавшее из Санкт-Петербурга в Калининград. Согласно информации ресурса OpenSanctions, судно находится под санкциями США, подчиняется Министерству обороны РФ и использовалось для перевозки вооружения.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Россия, вероятно, достигла предела своих возможностей по наращиванию военного присутствия в Балтийском море в мирное время. В то же время ситуация в регионе остается напряженной, но стабильной, а страны НАТО продолжают усиливать наблюдение за российскими кораблями и судами так называемого теневого флота.