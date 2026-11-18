Литва рассматривает возможность обустройства физических барьеров на границе с Калининградской областью России, чтобы снизить необходимость постоянного привлечения военных к патрулированию. Усиленный режим охраны этого участка продлили до конца ноября.

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Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас в эфире радио. Информацию обнародовал литовский вещатель LRT.

Постоянное патрулирование границы военнослужащими обходится слишком дорого, поскольку отвлекает их от боевой подготовки. Поэтому литовской стороне следует рассмотреть возможность установки физических препятствий на наиболее уязвимых участках по аналогии с мерами, которые уже применялись на границе с Беларусью.

Командующий отметил, что на границе уже работают камеры наблюдения, ведется мониторинг территории и осуществляется патрулирование. В то же время дополнительные физические барьеры могли бы помочь решить проблемы с охраной границы в долгосрочной перспективе.

Вайкшнорас также сообщил, что Министерство внутренних дел Литвы обратилось с просьбой продлить совместное патрулирование военных и пограничников. Речь идет прежде всего об усилении контроля на участках, которые считаются потенциально наиболее рискованными.

Количество привлеченных военнослужащих относительно невелико, однако их присутствие вместе с пограничниками позволило усилить контроль на отдельных направлениях. Этими участками потенциально могут воспользоваться диверсанты из враждебных государств, люди, пытающиеся избежать мобилизации, а также контрабандисты.

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Литовские военные помогают Службе охраны государственной границы на участке с Калининградской областью с 8 октября. Для этого армия выделила около 100 военнослужащих, которые патрулируют территории пограничных застав.

При необходимости к охране границы также привлекают мобильные патрули, передвижные пункты наблюдения и экипажи Военной полиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Литве рассматривают возможность введения всеобщей воинской обязанности с 2030 года. Министр национальной обороны Робертас Каунас поддерживает такую идею, однако признает, что она связана с определенными рисками.

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