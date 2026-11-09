Поражение республиканцев на выборах усилило внутрипартийную конкуренцию в борьбе за президентство в 2028 году: кто может составить конкуренцию Венсу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пока остается главным претендентом на выдвижение от республиканцев в 2028 году. Однако губернаторы Флориды и Джорджии, сенаторы и бывшие высокопоставленные чиновники уже оценивают свои шансы на участие в праймериз. Результаты выборов усилили дискуссию о том, какой должна быть Республиканская партия после завершения политической эпохи Дональда Трампа.

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Об этом говорится в материале Washington Post о будущей борьбе за президентскую номинацию Республиканской партии в США. Собеседники издания, знакомые с планами потенциальных кандидатов, рассказали об их политических амбициях на условиях анонимности.

Кто претендует на номинацию

Среди политиков, которые могут бросить вызов Вэнсу, называют губернатора Флориды Рона Десантиса, губернатора Джорджии Брайана Кемпа и сенатора от Техаса Теда Круза.

По информации собеседников издания, в последние дни Десантис активизировал свое присутствие в СМИ. Это происходит на фоне подготовки к возможному выдвижению в президенты. При этом он пока не создавал предвыборную инфраструктуру и не проводил встреч с потенциальными донорами.

Кемп также рассматривает возможность участия в выборах 2028 года. Ранее он неоднократно выступал против позиции Трампа и даже победил соперника, которого поддерживал президент, на республиканских праймериз в Джорджии в 2022 году с преимуществом более чем в 50 процентных пунктов.

Тед Круз, по словам людей из его окружения, планирует привлечь к возможной кампании давнего политического консультанта Джеффа Роу из компании Axiom Strategies.

Консервативный активист из Айовы Боб Вандер Плаатс, поддерживавший Десантиса во время выборов 2024 года, считает, что борьба за президентскую номинацию фактически уже началась.

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"Думаю, что кокусы и президентский процесс начались утром в среду, если не вечером во вторник", – сказал он, имея в виду результаты промежуточных выборов.

Позиция Венса

Сам Джей Ди Венс пока не принял решения об участии в президентских выборах 2028 года. Однако его союзники уже работают над подготовкой возможной кампании.

Вице-президент остается лидером ранних опросов среди республиканцев и фаворитом букмекерских рынков в борьбе за номинацию. Кроме того, он привлек значительные средства на посту руководителя финансового направления Национального комитета Республиканской партии.

Главные истории дня

После неудачных результатов выборов Венс пытался дистанцироваться от непопулярных решений Трампа. В частности, он публично высказывал отдельную позицию по поводу войны США против Ирана и проблемы доступности товаров и услуг для американцев.

Его союзники считают, что такая самостоятельность может стать важным условием для сохранения политических перспектив вице-президента.

При этом не все влиятельные республиканцы хотят видеть Венса безальтернативным кандидатом. Часть членов партии выступает за полноценные праймериз, в ходе которых он должен был бы доказать свою поддержку среди избирателей.

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В выходные в Техасе состоялась встреча политической донорской и общественной организации Rockbridge Network, соучредителем которой является Венс. Мероприятие планировали заранее, оно было посвящено анализу результатов промежуточных выборов. Сам вице-президент на встрече не присутствовал, однако его политическое будущее стало одной из тем обсуждения.

Другие возможные кандидаты

Среди потенциальных участников президентской гонки также называют сенатора Марко Рубио, бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард, губернатора Арканзаса Сару Хакаби Сандерс, бывшего губернатора Вирджинии Глена Янгкина и экс-президента Майка Пенса.

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Рубио, который сейчас занимает пост госсекретаря США, получает предложения от доноров присоединиться к президентской кампании. Однако он заявлял о намерении поддержать Венса, если тот решит баллотироваться. По информации собеседников издания, в последние месяцы Рубио не проявлял особого интереса к собственной кампании.

Габбард также хочет играть роль в политическом процессе 2028 года, но не планирует баллотироваться, если кандидатом станет Венс. Она хотела бы сотрудничать с ним во время президентской кампании, хотя они еще не обсуждали такую возможность.

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Сандерс, губернатор Арканзаса, имеет опыт работы с избирателями в Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Ранее она участвовала в кампаниях своего отца Майка Хакаби, который также баллотировался в президенты.

Ее давний знакомый и бывший сотрудник команды ее отца Гоган Гидли считает, что Сандерс понимает, насколько быстро может исчезнуть возможность побороться за президентский пост. В то же время руководитель ее губернаторской кампании Джордан Пауэлл заявил, что она сосредоточена на работе в Арканзасе в течение следующих четырех лет.

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Янгкин, покинувший пост губернатора Вирджинии, давно не дает четкого ответа относительно своих планов на высшую должность. Однако люди из его окружения утверждают, что он рассматривал перспективу президентства еще во время пребывания на посту губернатора.

Отдельно упоминают Рика Скотта из Флориды и Джона Кеннеди из Луизианы. Оба сенатора в этом году посещали штаты, где традиционно проходят ранние этапы президентских праймериз, поддерживая местных кандидатов-республиканцев.

Смена курса партии

Потенциальная борьба за номинацию может изменить привычное разделение республиканцев на сторонников MAGA и консерваторов, критически относящихся к Трампу. Политический стратег, сотрудничающий с одним из возможных кандидатов, отметил, что после поражений на выборах партия пересматривает свои позиции и ищет новые коалиции избирателей.

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Особенно заметными стали разногласия по внешней политике. Круз пытается закрепить за собой позицию сторонника Израиля и укрепления отношений США с этой страной. Десантис, который ранее поддерживал более жесткий внешнеполитический курс, в последнее время выступает против войны с Ираном.

В то же время среди республиканцев усиливается критика традиционных партийных подходов к финансовой помощи Израилю, участию США в зарубежных войнах и налоговым льготам для корпораций. Американские избиратели также в основном негативно восприняли тарифную политику Трампа.

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Советник президента Алекс Брюсевич предупредил, что кандидат, который не будет учитывать настроения популистского крыла республиканцев, может потерять значительную часть сторонников Трампа.

Он прямо заявил, что в случае выдвижения Теда Круза миллионы избирателей, в том числе и он сам, могут не поддержать партию на выборах 2028 года.

Когда начнется борьба

По оценке политического стратега, работающего с одним из потенциальных кандидатов, наиболее вероятный период официального вступления серьезных претендентов в президентскую кампанию – с января по апрель 2027 года.

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Однако подготовка уже идет. Потенциальные кандидаты посещают штаты, где традиционно проходят первые голосования, общаются с местными политиками и поддерживают кандидатов от партии.

Бывший вице-президент Майк Пенс тем временем развивает собственную политическую организацию Advancing American Freedom. Она должна способствовать возвращению Республиканской партии к некоторым прежним консервативным принципам.

Президент аналитического центра Пенса Тим Чепмен считает, что в США есть большинство избирателей, которые могли бы поддержать партию с ограниченным вмешательством государства, если она предложит эффективную экономическую политику.

Таким образом, будущие праймериз определят не только следующего кандидата от республиканцев в президенты. Они также покажут, останется ли партия под влиянием политического наследия Трампа или начнет двигаться в другом направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венс признал, что республиканцы проиграли промежуточные выборы из-за войны с Ираном.