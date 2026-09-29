Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными для поляков из-за все более агрессивных действий России против Украины. По его словам, российские атаки приближаются к польской границе и уже регулярно происходят вблизи приграничной инфраструктуры.

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Польское правительство и соответствующие службы сосредоточены на том, чтобы не допустить опасных последствий на территории Польши. В то же время Туск подчеркнул важность оперативного взаимодействия с Украиной в вопросах выявления и уничтожения российских беспилотников, сообщает Укринформ.

Туск заявил о постоянных атаках у границы

"Впереди очень сложные недели и месяцы, связанные со все более агрессивной позицией России в отношении Украины, и, к сожалению, эти агрессивные действия России против Украины все ближе подступают к нашей границе", – отметил Туск.

По его словам, российские атаки вблизи польской границы, в частности возле пунктов пропуска и инфраструктурных объектов, уже приобрели постоянный характер.

"Каждую ночь или каждые сутки нам приходится многократно поднимать в воздух нашу авиацию, поскольку атаки России вблизи польской границы, именно на пограничные переходы и инфраструктуру у границы, уже приобрели постоянный характер", – заявил польский премьер.

Дрон упал возле пункта пропуска

Туск также обратил внимание на инцидент, произошедший в понедельник. По его словам, один из российских дронов упал вблизи пункта пропуска Ягодин-Дорогуск с украинской стороны границы.

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Глава польского правительства заверил, что польские власти и соответствующие службы сосредоточены на том, "чтобы ничего плохого не случилось с польской стороны границы".

Польша сотрудничает с Украиной

В то же время Туск подчеркнул хорошее сотрудничество с Украиной. Он отметил, что украинская сторона оперативно информирует Польшу об угрозах и пытается уничтожать российские беспилотники еще над территорией Украины.

"Мы можем рассчитывать, как это было этой ночью, на немедленное информирование, на действия украинцев, которые стараются не только сообщить, что что-то летит в сторону Польши, но и ликвидировать эту угрозу еще над Украиной", – подчеркнул польский премьер.

Главные истории дня

Ранее Туск уже заявлял, что государство-агрессор РФ может планировать гибридные атаки с использованием беспилотников и ракет на страны, оказывающие поддержку Киеву, в том числе и на Польшу. Кроме того, в ближайшие недели ожидается усиление российских обстрелов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что некоторые польские чиновники используют вопрос безопасности во внутриполитической полемике. В спекуляциях на тему угрозы со стороны РФ он обвинил премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского.

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