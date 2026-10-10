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Более 40 минут в небе: королева Таиланда стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей самолет Gripen. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
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Более 40 минут в небе: королева Таиланда стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей самолет Gripen. Фото
Королева Таиланда впервые самостоятельно пилотировала истребитель Gripen

Королева Таиланда Сутида стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей истребитель Gripen. Полет королева совершила 8 октября.

За ним наблюдали король Таиланда, а также командующий Военно-воздушными силами страны. Подробности рассказывает портал "Милитарный".

Что известно

Королева Таиланда Сутида совершила самостоятельный полет на Saab JAS 39C Gripen 8 октября 2026 года – и вошла в историю как "первая монаршеская особа, самостоятельно пилотировавшая истребитель Gripen".

Более 40 минут в небе: королева Таиланда стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей самолет Gripen. Фото

Королева Сутида совершила самостоятельный полёт на Saab JAS 39C Gripen. Источник: Бюро королевского двора Таиланда

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Полет, за которым наблюдали король Маха Вачиралонгкорн, командующий Военно-воздушными силами Таиланда главный маршал авиации Сексан Кантха и командир 7-го авиакрыла, освещало Бюро королевского двора Таиланда.

Сутида прошла инструктаж по плану полета и провела предполетный осмотр одноместного истребителя.

Она сама вырулила на взлетно-посадочную полосу № 22.

Более 40 минут в небе: королева Таиланда стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей самолет Gripen. Фото

Королева Таиланда в самолете перед полетом. Источник: Бюро королевского двора Таиланда

Самостоятельный вылет длился 41 минуту.

Когда Сутида приземлилась, король Таиланда вручил ей букет и прикрепил к левому рукаву нашивку Golden Gripen Order Patch. Ее предоставило шведское почетное сообщество Gripen Order, которое также приняло королеву в число своих полноправных членов.

Перед полетом королева прошла подготовку, в частности на авиационном симуляторе в соответствии со стандартами Военно-воздушных сил. Кроме того, она накопила примерно 10 часов налета на двухместном JAS 39D Gripen с инструктором, прежде чем перейти на одноместный JAS 39C.

В целом королева имеет налет более 1188 часов на различных типах самолетов, в частности на Cessna T-41D, CT-4E Airtrainer, Pilatus PC-9, Mooney M20M и Piper PA-34 Seneca.

Она также выполняет обязанности второго пилота рядом с королем Махой Вачиралонгкорном, который также является квалифицированным военным и гражданским пилотом, во время королевских полетов на Boeing 737-400 и 737-800.

Более 40 минут в небе: королева Таиланда стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей самолет Gripen. Фото

Королева Таиланда Сутида. Источник: Бюро королевского двора Таиланда

Известно, что в 2011 году Таиланд получил 12 истребителей Gripen C/D. В эксплуатации ВВС страны в настоящее время остается 11 таких истребителей: один из самолетов был потерян в авиакатастрофе в 2017 году.

Более 40 минут в небе: королева Таиланда стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей самолет Gripen. Фото

JAS 39E Gripen с ракетой Taurus. Источник: taurus-systems.de

В настоящее время Таиланд готовится пополнить свой парк самолетами JAS 39E/F Gripen, которые должны заменить устаревшие истребители F-16, находящиеся на вооружении страны с 1988 года.

В конце августа 2025 года страна заключила контракт на сумму 500 миллионов долларов США на закупку первых четырех новых истребителей – трех одноместных Gripen E и одного двухместного Gripen F.

Всего Таиланд планирует приобрести более 12 истребителей Gripen E/F, которые войдут в состав 102-й истребительной эскадрильи.

Главнокомандующий Королевскими воздушными силами Таиланда Нападет Дхупатемия сообщил, что стоимость одного истребителя Gripen оценивается в 86 миллионов долларов США без учета пакета материально-технического обеспечения и сопутствующих расходов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году произошли военные столкновения между Камбоджей и Таиландом. Тогда двум странам удалось договориться о прекращении огня.

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