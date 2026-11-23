Российские спецслужбы используют Telegram, WhatsApp и платформу Discord для вербовки исполнителей шпионских и диверсионных заданий в странах Европейского Союза. С начала 2026 года только в Discord опубликовали более 20 миллионов объявлений о якобы легком заработке, за которыми скрываются предложения присоединиться к деятельности в интересах России.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, основными целями российских спецслужб являются страны Центральной и Восточной Европы, в частности государства Балтии.

Вербовка под видом легкого заработка

В ГУР отметили, что на фоне усиления санкционного, политического и дипломатического давления на Россию, а также активизации поддержки Украины европейскими демократиями российские спецслужбы ищут новые способы развертывания агентурных сетей в странах ЕС.

Для этого они используют популярные платформы и мессенджеры – Telegram, WhatsApp и Discord. В частности, в Discord размещают объявления о работе, которые преподносят как простые задания с возможностью быстро и легко заработать.

Большинство таких предложений публикуют с одноразовых аккаунтов. Для их регистрации используют номера телефонов Индии, Ирана и ряда стран Ближнего Востока.

Кого пытаются привлечь российские спецслужбы

По информации украинской разведки, основной целевой аудиторией вербовщиков являются финансово уязвимые категории населения. Среди них – местные жители европейских стран, беженцы и мигранты.

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Отдельное внимание россияне уделяют молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, а также сторонникам радикальных, популистских, пацифистских и этнических движений.

Таким образом, российские спецслужбы пытаются использовать как материальные трудности потенциальных исполнителей, так и их политические убеждения.

Сколько платят за выполнение заданий

Вознаграждение за выполнение таких поручений, по данным ГУР, составляет примерно 1500–3000 долларов США.

Деньги переводят в криптовалюте или через банковские счета посредников. Выплату осуществляют после того, как вербовщики получат подтверждение выполнения задания.

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Какие объекты интересуют российскую разведку

Среди основных направлений сбора информации российскими спецслужбами – военная инфраструктура и стратегические объекты на территории государств Европейского союза.

В частности, их интересуют:

военная техника и базы НАТО;

объекты энергетической инфраструктуры;

вышки сотовой связи;

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

другие стратегически важные объекты.

Полученные от завербованных исполнителей сведения используют для шпионской и диверсионно-подрывной деятельности в европейских странах.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вербует украинских беженцев для диверсий в Европе, используя их уязвимое социальное и финансовое положение. Вербовка украинцев является частью системной российской гибридной кампании, направленной на запугивание европейского населения, подрыв поддержки Украины и создание негативного образа украинских беженцев.