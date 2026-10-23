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Умер известный японский писатель Рю Мураками: чем он прославился

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,0 т.
Умер известный японский писатель Рю Мураками: чем он прославился
Писатель умер 17 октября 2026 года. Источник: cdn.i-scmp.com

Японский писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет. Он был известен романами "Все оттенки голубого", "Дети из камеры хранения" и "Мисо-суп", в которых затрагивал темы насилия, наркотиков, сексуальности и отчуждения.

О смерти автора 23 октября сообщило японское издательство Gentosha. Писатель умер 17 октября 2026 года в собственном доме, а причину смерти не разглашают.

Что известно о смерти Рю Мураками

По данным издательства Gentosha, писатель умер дома 17 октября 2026 года. Похороны прошли в узком семейном кругу.

Причину смерти Рю Мураками не раскрывают. Издательство выразило соболезнования в связи с его смертью и попросило представителей СМИ не беспокоить родственников писателя.

Чем известен Рю Мураками

Рю Мураками родился 19 февраля 1952 года в городе Сасебо префектуры Нагасаки в Японии. В 1976 году он дебютировал с романом "Все оттенки голубого", который принес ему премию Акутагавы – одну из самых престижных литературных наград Японии.

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В своих произведениях автор исследовал темные стороны современного японского общества. Он писал о насилии, наркотиках, сексуальности и отчуждении, часто выходя за рамки традиционных литературных норм.

Среди самых известных работ писателя – романы "Дети из камеры хранения" и "Мисо-суп". Последний рассказывает об иностранце, который погружается в жестокую реальность ночного Токио.

Рю Мураками считался одним из самых радикальных голосов послевоенной японской литературы. Его произведения затрагивали темы, которые нередко оставались за пределами публичного обсуждения, и приобрели популярность как в Японии, так и за ее пределами.

Умер известный японский писатель Рю Мураками: чем он прославился

Умер японский писатель Рю Мураками. Источник: cdn.i-scmp.com

Рю Мураками работал на телевидении

Помимо литературной деятельности, писатель занимался телевизионной журналистикой. Около 20 лет он был ведущим экономической программы Cambria Palace на японском телеканале TV Tokyo.

В апреле 2026 года Мураками завершил работу над программой.

Как сообщал OBOZ.UA, в США на 94-м году жизни умер Томас Рой Скерритт, актерская карьера которого длилась более шести десятилетий. Больше всего он известен по ролям в телесериале "Застава фехтовальщиков" (Picket Fences), "Чужой" (Alien) и "Лучший стрелок" (Top Gun).

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