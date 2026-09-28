Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоИллюстрация — фотофиксация ДТПМИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕСНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные ГенштабаИллюстрация. Мужчина в магазинеВ АТБ возникли проблемы с поставками товаров: чего стало меньше в магазинах

Польша изменит правила сбивания объектов, нарушающих её воздушное пространство: что известно

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 457
Польша изменит правила сбивания объектов, нарушающих её воздушное пространство: что известно
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.
Источник: PAP/Wojtek Jargiło

В ближайшие дниПольша изменит порядок применения оружия против объектов, приближающихся к её территории со стороны России. Изменения коснутся процедуры, в соответствии с которой военные принимают решение об открытии огня.

Об этом 28 сентября в Деблине заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает RMF24. В настоящее время польские самолеты и вертолеты могут открыть огонь только после визуального распознавания цели.

То есть пилот должен приблизиться к объекту, чтобы установить, что именно находится в воздухе. Такой порядок является стандартным для мирного времени.

Томчик заявил, что этот порядок в ближайшие дни изменят.

Читайте также
Александр КиршАлександр Кирш
icon 789
Дяденька Трамп, а Путин за то, что Вы к нему недружественны, спрячет от Вас, сказал, важную информацию
icon 789
Дяденька Трамп, а Путин за то, что Вы к нему недружественны, спрячет от Вас, сказал, важную информацию
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 456
Starship впервые вывел на орбиту Земли 26 спутников Starlink, но полет пришлось прервать: что произошло
icon 456
Starship впервые вывел на орбиту Земли 26 спутников Starlink, но полет пришлось прервать: что произошло
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 471
Война с Ираном значительно сократила запасы американских ракет Tomahawk и Patriot: восстановление арсеналов может занять годы – WSJ
icon 471
Война с Ираном значительно сократила запасы американских ракет Tomahawk и Patriot: восстановление арсеналов может занять годы – WSJ

"В ближайшие дни Министерство национальной обороны изменит процедуры открытия огня польскими самолетами и вертолетами по объектам, приближающимся к нам из России, заменив стандартную для мирного времени визуальную идентификацию на так называемую положительную идентификацию", — сказал заместитель министра.

После этого для принятия решения об открытии огня пилоту или командиру операции будет достаточно данных радара. Визуально приближаться к объекту для его распознавания не потребуется.

Решение об изменении порядка принял командующий оперативным командованием родов войск Вооруженных сил Польши генерал-майор Иренеуш Новак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за российской атаки Польша эвакуировала два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о переходах в Дорогуске и Зосине, которые не работали около получаса. Из-за угрозы Воздушное командование страны подняло в воздух военную авиацию.

Как писал OBOZ.UA, вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил о возможной подготовке Россией масштабных действий в 2026 году. По его словам, Польша получает соответствующие сигналы из многих источников.

Москва может прибегнуть к провокации и использовать её как повод для новой мобилизации в России. Он также рассказал об опасениях Беларуси по поводу возможного втягивания в войну.

Похожие темы
новости мираПольшаРоссияармиябезопасностьсамолетавиациявоенная техника
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться