В ближайшие дниПольша изменит порядок применения оружия против объектов, приближающихся к её территории со стороны России. Изменения коснутся процедуры, в соответствии с которой военные принимают решение об открытии огня.

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Об этом 28 сентября в Деблине заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает RMF24. В настоящее время польские самолеты и вертолеты могут открыть огонь только после визуального распознавания цели.

То есть пилот должен приблизиться к объекту, чтобы установить, что именно находится в воздухе. Такой порядок является стандартным для мирного времени.

Томчик заявил, что этот порядок в ближайшие дни изменят.

"В ближайшие дни Министерство национальной обороны изменит процедуры открытия огня польскими самолетами и вертолетами по объектам, приближающимся к нам из России, заменив стандартную для мирного времени визуальную идентификацию на так называемую положительную идентификацию", — сказал заместитель министра.

После этого для принятия решения об открытии огня пилоту или командиру операции будет достаточно данных радара. Визуально приближаться к объекту для его распознавания не потребуется.

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Решение об изменении порядка принял командующий оперативным командованием родов войск Вооруженных сил Польши генерал-майор Иренеуш Новак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за российской атаки Польша эвакуировала два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о переходах в Дорогуске и Зосине, которые не работали около получаса. Из-за угрозы Воздушное командование страны подняло в воздух военную авиацию.

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Как писал OBOZ.UA, вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил о возможной подготовке Россией масштабных действий в 2026 году. По его словам, Польша получает соответствующие сигналы из многих источников.

Москва может прибегнуть к провокации и использовать её как повод для новой мобилизации в России. Он также рассказал об опасениях Беларуси по поводу возможного втягивания в войну.